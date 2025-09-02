Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς στον Παναθηναϊκό.

Έχουν περάσει οκτώ ολόκληρα χρόνια από την σεζόν που ολοκληρώθηκε και ο Παναθηναϊκός είχε απολαύσει ποδοσφαιρικά στο πρωτάθλημα τις ευεργετικές ιδιότητες να διαθέτεις έναν σέντερ φορ... killer! Έναν στράικερ που κάνει την διαφορά, χαρίζει νίκες, γράφει αριθμούς και γίνεται απόλυτα επιδραστικός για το σύνολο. 2016-2017. Μάρκους Μπεργκ.

Από τότε μέχρι και σήμερα, πολλοί αγωνίστηκαν στην κορυφή της επίθεσης, κάποιοι από αυτούς έγιναν σημαντικοί με την ποιότητά τους, όπως προφανώς ο Φώτης Ιωαννίδης, αλλά κανείς δεν μπόρεσε στην διοργάνωση που αποτελεί αυτοσκοπό η κατάκτησή της για τον σύλλογο, δηλαδή το πρωτάθλημα, να φτάσει σε εκείνα τα επίπεδα. Ούτε καν να τα πλησιάσει ή έστω να πλησιάσει το πιο σημαντικό πράγμα στο σκοράρισμα. Την συνέπεια. Ο Μπεργκ έγραψε στη Super League 15, 13, 15 και 22 γκολ ανά χρονιά. Τι ακολούθησε;

Οι πρώτοι σκόρερ των «πρασίνων» στο πρωτάθλημα ήταν οι:

Βιγιαφάνιες(5), Μακέντα(10), ξανά ο Μακέντα με 12, ο Καρλίτος(6), ο Παλάσιος(10), ο Σπόραρ(8), ο Ιωαννίδης(10) και ο Τζούρισιτς με 6. Χαοτική απόσταση και τεράστια διαφορά. Ιστορική αλήθεια: Στα δύο τελευταία πρωταθλήματα που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, το 2004 και το 2010, είχε τον δεύτερο και τον πρώτο σκόρερ εκείνων των διοργανώσεων.

Τον Δημήτρη Παπαδόπουλο με 18(πρώτος τότε ο Ζιοβάνι με 21) και τον Τζιμπρίλ Σισέ με 23. Από την εικόνα αλλά και από τους αριθμούς, ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε σέντερ φορ «εκτελεστή», ένα «9» που θα είχε συνέπεια από σεζόν σε σεζόν στο σκοράρισμα. Αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, καλείται να λύσει ο Σίριλ Ντέσερς, ο πρώτος σέντερ φορ μετά τον Σισέ, για τον οποίο ο Παναθηναϊκός δαπάνησε ένα πολύ σημαντικό ποσό για την αγορά του. Το καλοκαίρι του 2009 η Μαρσέιγ έβαλε στα ταμεία της οκτώ εκατομμύρια ευρώ, τούτο το καλοκαίρι η Ρέιντζερς κάτι παραπάνω από πέντε.

Τι «αγόρασε» με τον Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, σύμφωνα με τον πρότερο ποδοσφαιρικό βίο του 31χρονου άσου «αγόρασε» το εύκολο γκολ. Πήρε την αποτελεσματικότητά του, την σχέση του με το αντίπαλο πλεκτό, γεγονός που πιστοποιούν και οι αριθμοί του.

Πέρσι 29 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις(18 στο πρωτάθλημα), πρόπερσι 22(16 στο πρωτάθλημα) στη Ρέιντζερς, σεζόν με «δυνατό» αριθμό τερμάτων στη Φέγενορντ(20), στην Χέρακλες(18), στην Μπρέντα(29).

Χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει τα όσα θα κάνει με την πράσινη φανέλα, κανείς φορ του «τριφυλλιού» της τελευταίας οκταετίας δεν είχε τις συνεπείς επιδόσεις του. Κανείς. Το σκεπτικό, λοιπόν, να έρθει ένας σεσημασμένος σκόρερ σε μία ομάδα που έχει τρομερά μεγάλο πρόβλημα στο γκολ, είναι απόλυτα φυσιολογική ποδοσφαιρικά.

Η διαφορά χαρακτηριστικών με τον Φώτη

Από κει και πέρα, ο Παναθηναϊκός βάζει στο ρόστερ του έναν σέντερ φορ πιο ταιριαστό στο σχέδιο του προπονητή. Υπάρχει ξεκάθαρη διαφορά χαρακτηριστικών ανάμεσα στον Ντέσερς και τον Φώτη. Δεν υπάρχει συζήτηση «καλύτερος ή χειρότερος» αλλά κουβέντα για αγωνιστικά στοιχεία.

Ο Ντέσερς δεν βγαίνει μακριά από την περιοχή να συνεισφέρει στο παιχνίδι, να δημιουργήσει, να γίνει «συνδετικός» κρίκος. Θα παίξει στο όριο του οφ-σάιντ για να πάρει την μπάλα στην πλάτη, είναι ο πρώτος που θα «γεμίσει» την αντίπαλη περιοχή, είναι κάποιος που προτιμά να κινηθεί στον χώρο για να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει από το να γίνει κάτοχός της και να ανοίξει χώρους για τους υπόλοιπους.

Καλός στον αέρα, εκτελεί και με τα δύο πόδια, οι κινήσεις του στο αντίπαλο «κουτί» είναι εξαιρετικές και πάντα ήταν μία μόνιμη απειλή για την αντίπαλη άμυνα. Φορ που έχει μέσο όρο 0.62xGoals ανά ματς, είναι κάποιος που βρίσκεται εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, δημιουργώντας καλές συνθήκες εκτελέσεις στον εαυτό του, παίρνοντας προφανώς και τις κατάλληλες μεταβιβάσεις για να συμβεί αυτό.

Αν ο Νιγηριανός είναι ο εαυτός του

Αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός από τον Ντέσερς είναι κάτι απλό: Να είναι ο εαυτός του. Να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε μέχρι στιγμής στη καριέρα του. Να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό με σημαντική συχνότητα και μεγάλη συνέπεια από ομάδα σε ομάδα και από πρωτάθλημα σε πρωτάθλημα. Αν ο Αφρικανός άσος παρουσιάσει κάτι σύνηθες για εκείνον, τότε το «τριφύλλι» θα έχει προσθέσει στο ρόστερ του, κάποιον που θα συμβάλλει σημαντικά στο ζωτικής σημασίας πρόβλημα που αντιμετωπίζει.