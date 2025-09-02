Ο Ζέρσον Σόουζα απέφυγε τα χειρότερα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες, όπως έκανε γνωστό με ενημέρωσή της η Κηφισιά.

Ο Ζέρσον Σόουζα στάθηκε άτυχος στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Novibet, καθώς αποκόμισε τραυματισμό στη διάρκεια του ματς και υποβλήθηκε άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ υπέστη εξάρθρημα στην ακρωμιοκλειδική άρθρωση του αριστερού ώμου και θα μείνει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας των Βορείων Προαστίων, το ιατρικό τιμ αποφάσισε να ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή, με ακινητοποίηση του ώμου και εντατική φυσικοθεραπεία τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι, αποφεύγεται το χειρουργείο, μία εξέλιξη που θεωρείται θετική.

Η απουσία του Σόουζα πάντως είναι σημαντική, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Λέτο.

Το θετικό είναι ότι ο 23χρονος γλίτωσε το κάταγμα, γεγονός που θα τον οδηγούσε στο χειρουργείο και θα τον κρατούσε εκτός για διάστημα τουλάχιστον 2,5 μηνών. Σε αυτήν την περίπτωση, στην Κηφισιά θα έπρεπε να κινηθούν άμεσα στην αγορά για την απόκτηση εξτρέμ, ωστόσο τώρα θα επικεντρωθούν στο να κλείσουν χαφ και ακραίο μπακ.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

«Ο Ζέρσον Σόουζα υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις μετά από τον τραυματισμό που υπέστη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών, υπέστη εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης στον αριστερό ώμο. Θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή με ακινητοποίηση και φυσικοθεραπεία.



Η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις αναμένεται σε περίπου έξι (6) εβδομάδες».