Αυτή είναι η νέα διοίκηση του ΑΣ Άρης

Ο ΑΣ Άρης ανακοίνωσε τη νέα διοίκηση η οποία αύριο (3/12) θα συγκροτηθεί σε σώμα καθώς ο Λευτέρης Αρβανίτης αποχώρησε από θητεία πολλών ετών στη θέση του προέδρου.

Μετά την επίτευξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του οποίου μπήκε σε μια σειρά το ζήτημα των χρεών του ΑΣ Άρης με την παράλληλη αποδέσμευση των λογαριασμών του Ερασιτέχνη αλλά και την επιστροφή συνθηκών κανονικότητας, ανακοινώθηκε σήμερα η νέα διοίκηση. Σε αυτή βρίσκονται οι Κυριάκος Χαμουζάς, Αλέξανδρος Γκαντώνας, Νικόλαος Μπάτζιος, Αστέριος Ζόγκας, Σίμος Αϊβαζίδης, Αβραάμ Τοσουνίδης, Χρήστος Μωραΐτης, Λεωνίδας Μπακούρας, Αντώνιος Σιούλης, Γρηγόριος Δημητριάδης, Χρήστος Γαλιλαίας, Τζιάνι Κάλλεν, Θεμιστοκλής Τσούφης, Νικόλαος Τακάς, Ιωάννης Βουτσινάς.

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του ο ΑΣ Άρης ανέφερε ότι… «ευχαριστεί από καρδιάς για την πολυετή και άοκνη προσφορά τους τα απελθόντα μέλη: Ελευθέριο Αρβανίτη, Θωμά Νικολό, Γεώργιο Πλαγάκο, Γεώργιο Μποτζώρη, Μαρία Εμμανουηλίδου, Λάμπρο Κωτούλα, Γεώργιο Κολτσίδα. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει ο απελθών πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου, Λευτέρης Αρβανίτης, υπό τη διοίκηση του οποίου τα τελευταία χρόνια ο Α.Σ. ΑΡΗΣ κατάφερε να επιβιώσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες και να απαλλαγεί από πολύ μεγάλα «βαρίδια» του παρελθόντος. Θα είναι πάντα δίπλα μας, στην προσπάθεια που θα συνεχιστεί για την ανέλιξη του Α.Σ., ενώ θα έχει και τον τίτλο του επίτιμου προέδρου, ως αναγνώριση της προσφοράς του».