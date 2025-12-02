Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι του Κυπέλλου κόντρα στον Άρη και θα απουσιάζει μαζί με τους Μεϊτέ και Πέλκα.

Οι δύο Έλληνες μεσοεπιθετικοί του ΠΑΟΚ θα απουσιάσουν μαζί με τον τιμωρημένο Σουαλιό Μεϊτέ από το αυριανό παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Έτοιμοι για τη μάχη Κυπέλλου κόντρα στον Άρη

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ζέσταμα. Στη συνέχεια, το τεχνικό επιτελείο δούλεψε στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης και τέλος η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομική δουλειά στο γήπεδο, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε θεραπεία».