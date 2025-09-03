Όλες οι μεταγραφικές κινήσεις που έκαναν με αφορμή και τη δήλωση της λίστας τους στην UEFA, οι εκπρόσωποι της χώρας μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League είναι σε εξέλιξη και σύντομα αρχίζουν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιακός θα είναι στη League Phase του Champions League, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League και η ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Μόνο ο Άρης από τις πέντε ομάδες που κέρδισαν ευρωπαϊκό εισιτήριο την περασμένη σεζόν, δεν κατάφερε να συνεχίσει. Οι τέσσερις εκπρόσωποι της Ελλάδας σήμερα καταθέτουν στην UEFA τις λίστες τους, με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στις διοργανώσεις εκτός συνόρων.

Οι μεταγραφές, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ολοκληρώνονται στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ υπάρχει και το διάστημα 13-26 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Απλά, όσοι αποκτηθούν από την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, έως και τις 26 του μήνα θα μπορούν να παίξουν μόνο στη Stoiximan Super League και στο Κύπελλο Ελλάδας. Μέχρι την ολοκλήρωση φυσικά της League Phase κάθε διοργάνωσης. Στα νοκ άουτ όσοι αποκτηθούν το διάστημα 3-26 Σεπτεμβρίου και φυσικά τον ερχόμενο Γενάρη, θα έχουν κανονικά το δικαίωμα συμμετοχής. Θ' αλλάξουν, βέβαια, οι λίστες πριν τα νοκ άουτ.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις μεταγραφές για τη λίστα στην UEFA με δύο εντυπωσιακά χτυπήματα. Έφερε τον ικανότατο φορ Μέχντι Ταρέμι και επέστρεψε στην ομάδα ο αγαπημένος παίκτης των οπαδών Ντάνιελ Ποντένσε. Το καλοκαίρι ξεκίνησε με μία σημαντική πώληση, βέβαια, αυτή του Μπάμπη Κωστούλα.

Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε τον Φώτη Ιωαννίδη και δύο ακόμα βασικά στελέχη, τους Βαγιαννίδη, Μαξίμοβιτς. Εισέπραξε 45 εκατ. ευρώ, ενώ έχασε και τον Ουναϊ που συνεχίζει στη Τζιρόνα. Έφερε τον δεινό σκόρερ Σίριλ Ντέσερς, τον ταλαντούχο Αργεντινό Βισέντε Ταμπόρδα, ενώ κάλυψε το κενό στη μεσαία γραμμή με τον κομβικό Τσιριβέγια. Έφερε επίσης τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος αναζητεί ένα restart στην καριέρα του και τον πολύπειρο Καλάμπρια. Κάλυψε επίσης διάφορα κενά με τους Κυριακόπουλο, Τουμπά, Ζαρουρί, Λαφόν.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με «αποσυμφόρηση» κι έκανε για το καλοκαίρι μετρημένες κινήσεις και μία άκρως εντπωσιακή, αλλά για τον Γενάρη, δαπανώντας 12 εκατ. ευρώ για τον διεθνή μέσο Χρήστο Ζαφείρη. Πήρε τον Γιακουμάκη για να ενισχύσει την επίθεση, τον Ιβανούσετς και τους Κένι, Τέιλορ, Μπιάνκο, Βολιάκο. Ίσως η καλύτερή του μεταγραφή είναι ότι κράτησε τον Κωνσταντέλια...

Η ΑΕΚ με τη σειρά της έφερε ένα πολύ δυνατό όνομα. Τον Λούκα Γιόβιτς. Εξίσου σπουδαίος παίκτης, ο οποίος όμως είχε τραυματισμούς κι αναζητεί κι αυτός ένα restart είναι ο Γκρούγιτς. Ο τελευταίος θα βρει δίπλα του τον ικανότατο χαφ Ραζβάν Μαρίν. Σε σημαντικές μεταγραφές φαίνεται ότι θα εξελιχθούν και οι Ρέλβας, Κουτέσα, αλλά και ο Ζίνι που γύρισε από τον Λεβαδειακό.

Το Gazzetta σας παραθέτει όλο το πάρε - δώσε που έχουν κάνει τα κλαμπ που θα παίξουν στην Ευρώπη.

Ολυμπιακός

Ήρθαν

Ντάνιελ Ποντένσε, εξτρέμ - δανεικός από Αλ Σαμπάμπ

Μέχντι Ταρέμι, επιθετικός - μεταγραφή 2 εκατ. ευρώ από Ίντερ

Γκουστάβο Μάνσα, στόπερ - μεταγραφή από Φορταλέζα αντί 4,5 εκατ. ευρώ

Ρεμί Καμπελά, επιθετικός – ελεύθερος από τη Λιλ

Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, επιθετικός - μεταγραφή από την Κόμο αντί 8 εκατομμυρίων ευρώ

Ντιόγκο Νασιμέντο, μέσος - μεταγραφή από τη Βιζέλα αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ

Λορέντσο Σιπιόνι, μέσος - μεταγραφή από την Τίγκρε αντί 3.7 εκατομμυρίων ευρώ

Αλέξανδρος Καλογερόπουλος, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Βόλο

Ρούμπεν Βέζο, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Εγιούπσπορ

Νίκος Γκοτζαμανίδης, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Λαμία

Ισίδωρος Κουτσίδης, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Βόλο

Χρήστος Λιάτσος, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στα Χανιά

Θανάσης Κουτσογούλας, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Πανσερραϊκό

Ντίμπι Κεϊτά, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στο Αιγάλεω

Κωνσταντίνος Αγγελάκης, επιθετικός - μεταγραφή από Αστέρα Τρίπολης, αντί 1 εκατ. ευρώ

Έφυγαν

Χαράλαμπος Κωστούλας, επιθετικός – με μεταγραφή στην Μπράιτον αντί περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ

Kρίστοφερ Βέλντε, επιθετικός - με μεταγραφή στο Πόρτλαντ αντί 4,5 εκατομμυρίων ευρώ

Ανδρέας Ντόι, αμυντικός – δανεικός στη Ρίο Άβε

Γιώργος Μασούρας, επιθετικός – δανεικός στην Αλ Καλίτζ

Ντόρον Λάιντνερ, αμυντικός – δανεικός στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Νίκος Αθανασίου, αμυντικός – δανεικός στη Ρίο Άβε

Νταβίντ Κάρμο, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Αντρέ Όρτα, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Μπράγκα

Λουίς Πάλμα, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Σέλτικ

Μάρκο Στάμενιτς, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Θεοφάνης Μπακούλας, μέσος – δανεικός στη Ρίο Άβε

Χεφτέ Μπετανκόρ, επιθετικός – δανεικός στην Αλμπαθέτε

Νέλσον Άμπι, αμυντικός – δανεικός στη Ρίο Άβε

Κωνσταντίνος Κωστούλας, αμυντικός – μεταγραφή στον ΟΦΗ

Άντζελο Σίνα, τερματοφύλακας – δανεικός στη Ρίο Άβε

Αντώνης Παπακανέλλος, μέσος - δανεικός στη Ρίο Άβε

Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, τερματοφύλακας - ελεύθερος στην ΑΕΛ Novibet

Παναθηναϊκός

Ήρθαν

Σίριλ Ντέσερς, επιθετικός - μεταγραφή 5 εκατ. ευρώ από Ρέιντζερς

Βισέντε Ταμπόρδα, μεσοεπιθετικός - μεταγραφή 5 εκατ. ευρώ από Μπόκα Τζούνιορς

Γιώργος Κυριακόπουλος, αμυντικός – με μεταγραφή αντί 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μόντσα

Μίλος Πάντοβιτς, επιθετικός - μεταγραφή 1,5 εκατ. ευρώ από Μπάτσκα Τόπολα

Νταβίντε Καλάμπρια, αμυντικός - ελεύθερος από τη Μίλαν

Ρενάτο Σάντσες, μέσος - δανεικός από Παρί Σ.Ζ.

Αχμέντ Τουμπά, αμυντικός – με μεταγραφή αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ από τη Μπασακσεχίρ

Πέδρο Τσιριβέγια, μέσος – με μεταγραφή αντί 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ναντ

Ανάς Ζουραρί, μέσος - δανεικός από τη Λανς

Αλμπάν Λαφόν, τερματοφύλακας - δανεικός από τη Ναντ

Κωνσταντίνος Κότσαρης, ελεύθερος από την Καλαμάτα

Τόνι Βιλένα, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Αλάνιασπορ

Γιώργος Κυριόπουλος, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Κηφισιά

Μιγκέλ Ταβάρες, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Παναχαϊκή

Χρήστος Κρυπαράκος, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Νίκη Βόλου

Θανάσης Προδρομίτης, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Νίκη Βόλου

Έφυγαν

Φώτης Ιωαννίδης, επιθετικός - μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ

Γιώργος Βαγιαννίδης, αμυντικός - μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνατς αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ

Νεμάνια Μαξίμοβιτς, μέσος - μεταγραφή στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ

Αζεντίν Ουναΐ, μέσος – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του από τη Μαρσέιγ και πουλήθηκε στη Τζιρόνα

Ρούμπεν Πέρεθ, μέσος – ελεύθερος στην Κηφισιά

Γιούρι Λοντίγκιν, τερματοφύλακας - ελεύθερος στον Λεβαδειακό

Κλίντμαν Λίλο, τερματοφύλακας – ελεύθερος στον ΟΦΗ

Δημήτρης Λημνιός, επιθετικός - δανεικός στη Φορτούνα Σιτάρντ

Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα, επιθετικός – ελεύθερος

Γουίλιαν Αράο, μέσος – ελεύθερος στη Σάντος

Μπαρτ Σένκεφελντ, αμυντικός – ελεύθερος στην Αλ Καλίτζ

Χόρντουρ Μάγκνουσον, αμυντικός – ελεύθερος

Ζέκα, μέσος – αποσύρθηκε

Αθανάσιος Νταμπίζας, επιθετικός - ελεύθερος στην Τσερινιόλα

ΠΑΟΚ

Ήρθαν

Γιώργος Γιακουμάκης, επιθετικός - δανεικός από την Κρουζ Αζούλ με ενοίκιο 1,8 εκατομμυρίων ευρώ

Λούκα Ιβανούσετς, επιθετικός - δανεικός από τη Φέγενορντ

Σουαλιό Μεϊτέ, μέσος – με μεταγραφή 1 εκατομμυρίου ευρώ από την Μπενφίκα

Λούκα Γκουγκεσασβίλι, τερματοφύλακας – με μεταγραφή από τον Πανσερραϊκό

Γκρεγκ Τέιλορ, αμυντικός – ελεύθερος από τη Σέλτικ

Τζόντζο Κένι, αμυντικός – ελεύθερος από τη Χέρτα

Χρήστος Ζαφείρης, μέσος - με μεταγραφή 12 εκατ. ευρώ από τη Σλάβια Πράγας (θα ενταχθεί στην ομάδα τον Ιανουάριο του 2026)

Αλεσάντρο Μπιάνκο, μέσος - δανεικός από Φιορεντίνα

Αλεσάντρο Βολιάκο, στόπερ - δανεικός από Τζένοα

Μαμαντού Μπαλντέ, επιθετικός - με μεταγραφή από την Πάφο

Αντρέ Ρικάρντο, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Τσάβες

Έφυγαν

Ντομινίκ Κοτάρσκι, τερματοφύλακας - με μεταγραφή 5 εκατομμυρίων ευρώ στην Κοπεγχάγη

Ταρίκ Τισουντάλι, επιθετικός – με μεταγραφή 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στην Κορ Φακάν

Σέρχιο Πένια, μέσος - μεταγραφή 300.000 ευρώ στην Αλιάνζα Λίμα

Ματέους Βιετέσκα, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην Κάλιαρι

Στέφαν Σβαμπ, μέσος – ελεύθερος στη Χόλσταϊν Κίελ

Χρήστος Ταλιχμανίδης, τερματοφύλακας – ελεύθερος στον Ολυμπιακό Λευκωσίας

Γιόνι Ότο, αμυντικός – ελεύθερος στην Αλαβές

Ομάρ Κόλεϊ, αμυντικός – ελεύθερος στην Αλ Ντιράγια

Φιλίπε Σοάρες, μέσος – δανεικός στη Νασιονάλ

Μπράντον Τόμας, επιθετικός – ελεύθερος στον Απόλλωνα Λεμεσού

Τιεμουέ Μπακαγιόκο, μέσος – ελεύθερος

Αλί Σαμάτα, επιθετικός – ελεύθερος στη Χάβρη

Αντελίνο Βιεϊρίνια, αμυντικός – σταμάτησε την καριέρα του

Λευτέρης Λύρατζης, δεξί μπακ - ελεύθερος Πανσερραϊκός

Τζόναθαν Γκόμες, αριστερός μπακ - δανεικός Αλμπαθέτε

Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, τερματοφύλακας - δανεικός Αναγέννηση Καρδίτσας

ΑΕΚ

Ήρθαν

Μάρκο Γκρούγιτς, μέσος - μεταγραφή από την Πόρτο

Λούκα Γιόβιτς, επιθετικός - ελεύθερος από τη Μίλαν

Ραζβάν Μαρίν, μέσος - με μεταγραφή 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από τν Κάλιαρι

Ντέρεκ Κουτέσα, επιθετικός – ελεύθερος από τη Σερβέτ

Δημήτρης Καλοσκάμης, επιθετικός – με μεταγραφή 1,1 εκατομμύριo ευρώ από τον Ατρόμητο

Φιλίπε Ρέλβας, αμυντικός – μεταγραφή 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Γκιμαράες

Τζέιμς Πενράις, αμυντικός – μεταγραφή 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από τη Χαρτς

Ζίνι, επιθετικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Λεβαδειακό

Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, αμυντικός – ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Ανόρθωση

Έφυγαν