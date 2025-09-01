ΠΑΟΚ: Το ηχηρό μήνυμα ισότητας και αποδοχής για τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, χρησιμοποιώντας το λογότυπό του στη φανέλα της ομάδας. Το ευχαριστώ από τον Σύλλογο και τα παιδιά.

Ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε κόντρα στον Ατρόμητο έχοντας το λογότυπο του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδας (down.gr) στο μπροστινό μέρος της φανέλας του, σε μια ισχυρή κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας, κάτι που θα επαναληφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν!

Από την πλευρά του ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ και τον Μεγάλο Χορηγό της.

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε τη συνεργασία του Συλλόγου μας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Μεγάλο της Χορηγό. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το λογότυπο του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος θα κοσμεί τη φανέλα της ομάδας για το επόμενο διάστημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου!

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναδεικνύει, ακόμη μια φορά, το κοινωνικό της πρόσωπο, έχοντας στο πλευρό της τον Μεγάλο της Χορηγό.

Μαζί, στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα ισότητας, αποδοχής και σεβασμού τόσο στον χώρο του αθλητισμού όσο και στην κοινωνία. Για τον Σύλλογό μας, που από το 1990 βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ανθρώπους με σύνδρομο Down και τις οικογένειές τους, η παρουσία στη φανέλα του ΠΑΟΚ αποτελεί ξεχωριστή τιμή και βαθιά αναγνώριση του έργου μας. Ευχαριστούμε θερμά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Μεγάλο της Χορηγό για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους που μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση την αποστολή μας», επισήμανε χαρακτηριστικά σε επίσημη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος.