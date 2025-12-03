Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στην 11αδα του Άρη για το ντέρμπι (21:30) Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ με σπουδαιότερη την απουσία του Λορέν Μορόν!

Ο Ισπανός προπονητής προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα με σημαντικότερη αυτή στην κορυφή της επίθεσης όπου δεν βρίσκεται ο Λορέν Μορόν. Αντιθέτως, θέση στην 11αδα έχει ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος μαζί με τους Πέρεθ, Ντούντου και Παναγίδης είναι συνθέτουν την τετράδα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Στο κέντρο της άμυνας, ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τον Φαμπιάνο Λέισμαν κι έτσι παρέμειναν οι Ροζ-Άλβαρο ενώ στα αμυντικά άκρα ο Μάρτιν Φρίντεκ επέστρεψε στην αριστερή πτέρυγα καθώς ο Νοά Φαντιγκά μετατοπίστηκε στη δεξιά. Μόντσου και Γαλανόπουλος είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι ενώ ο Γιώργος Αθανασιάδης θα υπερασπιστεί την εστία των «κίτρινων».

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν και οι Μάικιτς, Καράι, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Τεχέρο, Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Χαρούπας, Γιαννιώτας και Μορόν.

