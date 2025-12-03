Άρης: Γεμάτη εκπλήξεις η 11αδα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ο Ισπανός προπονητής προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα με σημαντικότερη αυτή στην κορυφή της επίθεσης όπου δεν βρίσκεται ο Λορέν Μορόν. Αντιθέτως, θέση στην 11αδα έχει ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος μαζί με τους Πέρεθ, Ντούντου και Παναγίδης είναι συνθέτουν την τετράδα της μεσοεπιθετικής γραμμής.
Στο κέντρο της άμυνας, ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τον Φαμπιάνο Λέισμαν κι έτσι παρέμειναν οι Ροζ-Άλβαρο ενώ στα αμυντικά άκρα ο Μάρτιν Φρίντεκ επέστρεψε στην αριστερή πτέρυγα καθώς ο Νοά Φαντιγκά μετατοπίστηκε στη δεξιά. Μόντσου και Γαλανόπουλος είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι ενώ ο Γιώργος Αθανασιάδης θα υπερασπιστεί την εστία των «κίτρινων».
Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν και οι Μάικιτς, Καράι, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Τεχέρο, Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Χαρούπας, Γιαννιώτας και Μορόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.