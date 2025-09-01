Μάνσα: «Μεγάλη τιμή για εμένα, ευχαριστώ τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύεται» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάνσα στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτες του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τους Πειραιώτες που τον εμπιστεύτηκαν.

Οι μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού συνεχίζονται με τους Πειραιώτες να αποκτούν και τον Γκουστάβο Μάνσα. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επίσημη ανακοίνωση ανέφερε τα εξής: «Ναι είναι η πρώτη φορά που θα παίξω εκτός Βραζιλίας. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα ως τώρα, όμως είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι για εμένα μεγάλη τιμή και θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύεται. Ήταν για εμένα ένα όνειρο από τότε που ήμουν παιδί και είμαι ευτυχισμένος που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τοποθέτηση στην άμυνα και στο μισό γήπεδο του αντιπάλου. Επίσης πιστεύω πως είμαι καλός και στο εναέριο παιχνίδι, στις πάσες και στον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο. Ναι έχω δει κάποια βίντεο του γηπέδου στο instagram και στο tik tok. Έχω δει πως οι οπαδοί εδώ είναι το ίδιο θερμοί, όπως στη Βραζιλία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ και θα γνωρίσω τον κόσμο».