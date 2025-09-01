Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου στόπερ Γκουστάβο Μάνσα, η οποία κόστισε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναμενόταν, ο Γκουστάβο Μάνσα είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη μεταηραφή του Βραζιλιάνου στόπερ, η οποία κόστισε συνολικά 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να πηγαίνει στη Φορταλέζα και 1,3 να βάζει στα ταμεία της η Παλμέιρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 21χρονος σέντερ μπακ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».