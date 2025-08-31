ΟΦΗ: Η ομιλία του Μιχάλη Μπούση στα αποδυτήρια πριν το «διπλό» στις Σέρρες (vid)
Ο Μιχάλης Μπούσης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα και είναι έμπρακτα στο πλευρό των παικτών του ΟΦΗ. Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης του Ομίλου ταξίδεψε στις Σέρρες, όπου παρακολούθησε από κοντά το «διπλό» επί του Πανσερραϊκού στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν.
Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ βρέθηκε στα αποδυτήρια πριν τη σέντρα του αγώνα, έγινε «ένα» με ποδοσφαιριστές και επιτελείο, καθώς μπήκε στον ομαδικό κύκλο που σχηματίστηκε, δίπλα από τον Μίλαν Ράσταβατς και έβγαλε ηγετική ομιλία στην ομάδα του.
«Παιδιά να είμαστε συγκεντρωμένοι. Να κάνουμε ότι χρειάζεται για τη νίκη και να γυρίσουμε σπίτι. Να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν.
Εντάξει; Παίζουμε ο ένας για τον άλλο. Παίζουμε ως ομάδα και κερδίζουμε απόψε. Πάμε. Ένα, δύο, τρία ΟΦΗ!», ήταν τα λόγια του Μιχάλη Μπούση.
