Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με συγκινητικό τρόπο στα social media αποχαιρέτησε τον Φώτη Ιωαννίδη που συνεχίζει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας πήρε επίσημη μορφή το απόγευμα της Δευτέρας και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είπε το δικό της ποδοσφαιρικό «αντίο» στον Έλληνα στράικερ.

Συγκεκριμένα αναφέρει το «τριφύλλι» στα social media το εξής:

«Δεν είναι εύκολο να σε αποχαιρετάμε Φώτη Ιωαννίδη . Ένα παιδί που τίμησε το τριφύλλι, πάλεψε, πανηγύρισε, δάκρυσε και στο τέλος έγινε η φωνή και η καρδιά αυτής της ομάδας. Δεν ήσουν απλά ένας παίκτης. Ήσουν το παράδειγμα, ο πρώτος στη μάχη, αυτός που δεν κρύφτηκε ποτέ. Η πορεία σου δεν μετριέται μόνο με γκολ και συμμετοχές, αλλά με την ψυχή που έδινες κάθε φορά που φορούσες τη φανέλα. Σήμερα σε αποχαιρετάμε με συγκίνηση και περηφάνια, γιατί ξέρουμε πως ό,τι έδωσες, το έδωσες αληθινά. Καλή συνέχεια και εις το επανιδείν».

