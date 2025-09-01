Ο Αφρικανός μέσος του ΠΑΟΚ έχει μια κάκωση στο γόνατο και οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ένα οστικό οίδημα. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ένα πρόγραμμα αποφόρτισης και θεραπείας.

Ο Μαντί Καμαρά αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις κάτω από το γόνατο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο (1-0) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αφρικανός μέσος έχει μια κάκωση στο γόνατο και γι’ αυτό το λόγο υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν ένα οστικό οίδημα.

Τι σημαίνει αυτό; Ο Καμαρά έχει μια ενόχληση στο γόνατό του, θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, μετά το ρεπό της ομάδας, ένα πρόγραμμα αποφόρτισης και θεραπείας και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί εκ νέου από το ιατρικό τιμ του «Δικεφάλου».