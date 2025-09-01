ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για Μαντί Καμαρά
Ο Μαντί Καμαρά αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις κάτω από το γόνατο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο (1-0) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Αφρικανός μέσος έχει μια κάκωση στο γόνατο και γι’ αυτό το λόγο υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν ένα οστικό οίδημα.
Τι σημαίνει αυτό; Ο Καμαρά έχει μια ενόχληση στο γόνατό του, θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, μετά το ρεπό της ομάδας, ένα πρόγραμμα αποφόρτισης και θεραπείας και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί εκ νέου από το ιατρικό τιμ του «Δικεφάλου».
