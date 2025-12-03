Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Άρη, με σημαντικές απουσίες και πιθανές αλλαγές στο σχήμα ενόψει της απαιτητικής τετραήμερης «διπλής» μάχης.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Τετάρτη 3/12, 21:00, COSMOTE SPORT 1 HD), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει ένα τετραήμερο υψηλής έντασης, με δύο διαδοχικά ντέρμπι που επαναφέρουν στην επιφάνεια μνήμες και αντιπαλότητα δεκαετιών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Άρης και ΠΑΟΚ μπαίνουν σε ρυθμό back-to-back αναμετρήσεων. Το ίδιο σκηνικό είχε στηθεί το 1972 και επαναλήφθηκε το 2009, με τον ΠΑΟΚ να βγαίνει νικητής και στις δύο περιπτώσεις.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομικό, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας έκανε θεραπεία. Αμφότεροι μένουν εκτός πλάνων για το ντέρμπι, όπως και ο τιμωρημένος Μεϊτέ μετά την αποβολή του απέναντι στον Λεβαδειακό. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, όμως προσανατολίζεται σε αρκετές αλλαγές, γνωρίζοντας πως ακολουθεί και το δεύτερο ραντεβού με τον Άρη για τη Super League, αυτή τη φορά στην Τούμπα (Κυριακή 7/12, 19:30).

Το πιθανό σχήμα του ΠΑΟΚ

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να επιστρέψει ο Αντώνης Τσιφτσής. Μπροστά του μια ανανεωμένη τετράδα: Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης και Τέιλορ. Στον άξονα, ο Μπιάνκο σε ρόλο αμυντικού χαφ, με τον Καμαρά λίγο πιο προωθημένο.

Στη μεσοεπιθετική γραμμή, οι απουσίες των Κωνσταντέλια και Πέλκα, σε συνδυασμό με την ανάγκη διαχείρισης του Τάισον, φέρνουν στο προσκήνιο τους Ζίβκοβιτς, Ιβάνουσετς και Ντεσπόντοφ. Στην κορυφή, ο νεαρός Μύθου αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή, με δεδομένη την παρουσία ενός Ελληνα ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα.