Άρης και Μαρίνος Ουζουνίδης δείχνουν να μην έχουν πιθανότητες συμπόρευσης μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό καθώς οι δύο πλευρές ήδη έχουν εστιάσει στους όρους του διαζυγίου και οι «κίτρινοι» ήδη τσεκάρουν περιπτώσεις προπονητών για την αντικατάστασή του.

Αυτή η κουβέντα είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν μήνα, μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Αράζ Ναχτσιβάν, τότε αποφασίστηκε όμως η παροχή χρόνου. Και τότε είχαν γίνει συζητήσεις μεταξύ του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Ρούμπεν Ρέγες αλλά και του Ισπανού τεχνικού διευθυντή με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Στο ίδιο διάστημα, μέτρησε περισσότερο η άποψη του Ρέγες, το επιχείρημα του επιπλέον χρόνου που χρειάζεται μια νεοσύστατη ομάδα δίχως αυτό να σημαίνει ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία ως προς τους όρους ενδεχόμενου διαζυγίου.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη πριν από έναν μήνα, πλέον είναι φανερό ότι η λύση της συνεργασίας αποτελεί ειλημμένη απόφαση της διοίκησης. Μέχρι στιγμής η ΠΑΕ Άρης δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, ούτε ο Μαρίνος Ουζουνίδης δείχνει την πρόθεση οικειοθελούς αποχώρησης. Το 24ώρο που μεσολάβησε από την ήττα από τον Παναιτωλικό έως και τώρα, Καρυπίδης και Ρέγες είχαν πολύωρη σύσκεψη και πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες εστίασαν σε δύο πράγματα. Στη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία αλλά και στις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.

Ενδεχομένως κι εντός της ημέρας να υπάρξουν εξελίξεις στη σχέση του Άρη με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Κατά τις ίδιες πηγές εξάλλου, ήδη γίνονται συζητήσεις με ελεύθερους προπονητές για να γίνει άμεσα η αντικατάσταση του 56χρονου Έλληνα τεχνικού.