Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στους ποδοσφαιριστές του μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ αναφέροντας τα στοιχεία που του άρεσαν αλλά και αυτά που θα ήθελε να δει…

Τα τελευταία είναι ευνόητα καθώς ο Ισπανός προπονητής προφανέστατα περίμενε από την ομάδα του να μην φτάσει στο σημείο να σκοράρει στην τελευταία φάση του αγώνα για να εξασφαλίσει τη νίκη. Γιατί είχε το προβάδισμα από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου και παίζοντας με παίκτη περισσότερο από τις αρχές του δευτέρου, περίμενε ότι η ομάδα του θα «τελείωνε» το παιχνίδι νωρίς. Σε αυτό στάθηκε στην ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές λέγοντας ότι… «εμείς το κάναμε δύσκολο και θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει τον παιχνίδι πιο γρήγορα».

Αναφέρθηκε επίσης στην αποτελεσματικότητα, κυρίως όμως στις τελικές αποφάσεις. «Αντιλαμβάνομαι την πίεση που υπάρχει αλλά μην δυσκολεύετε τους εαυτούς σας», είπε και περισσότερο στάθηκε στη επόμενη μέρα η οποία περιλαμβάνει δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τις δύο εγχώριες διοργανώσεις με αρχή αυτό της Τετάρτης (3/12) για το Κύπελλο. «Κρατάμε τη νίκη και πάλι στα ντέρμπι για να γυρίσουμε την κατάσταση», τους είπε.