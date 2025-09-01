Η επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό και η ανακοίνωση του Ταρέμι από τους «ερυθρόλευκους» κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Πυρηνικό!» το σχόλιο για τον Ταρέμι στον Ολυμπιακό.

Livesport: «Ο Ποντένσε στο σπίτι του», «Ατσάλι» η ΑΕΚ, «Κλασικό... ξενέρωμα» για τον Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Η μεγάλη επιστροφή» του Ποντένσε στον Ολυμπιακό.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πυρηνικά όπλα!» σούπερ δίδυμο Ταρέμι - Ποντένσε.

Ώρα των σπορ: «Χρυσός Πιερό» για την Ένωση.