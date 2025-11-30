Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε εξαιρετικό σερί 13-0 στην 1η περίοδο και πήρε ολοκληρωτικά τα ηνία του αγώνα.

Αν και η Πορτογαλία ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 13-4, η συνέχεια έφερε φαρδιά - πλατιά την ελληνική σφραγίδα.

Η Εθνική μας ομάδα πραγματοποίησε σερί 13-0 και πήρε το μομέντουμ του αγώνα και το προβάδισμα με 17-13.

Έκτοτε ξεκίνησε και να ελέγξει το παιχνίδι απέναντι στην γηπεδούχο Πορτογαλία.

Δείτε το 13-0 σερί