Πορτογαλία - Ελλάδα: Τρομερό σερί 13-0 για την Εθνική
Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε εξαιρετικό σερί 13-0 στην 1η περίοδο και πήρε ολοκληρωτικά τα ηνία του αγώνα.
Αν και η Πορτογαλία ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 13-4, η συνέχεια έφερε φαρδιά - πλατιά την ελληνική σφραγίδα.
Η Εθνική μας ομάδα πραγματοποίησε σερί 13-0 και πήρε το μομέντουμ του αγώνα και το προβάδισμα με 17-13.
Έκτοτε ξεκίνησε και να ελέγξει το παιχνίδι απέναντι στην γηπεδούχο Πορτογαλία.
Δείτε το 13-0 σερί
