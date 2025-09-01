Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής. Το απόλυτο για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, πέταξε με το «καλημέρα» βαθμούς ο Παναθηναϊκός.

Μετά τον Ολυμπιακό και οι δύο Δικέφαλοι, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ διπλασίασαν τις νίκες τους κι έχουν το απόλυτο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός, αντίθετα, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έκανε το 2Χ2. Πρώτοι βαθμοί για ΟΦΗ, Παναιτωλικό, Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet.

Σεφτέ βαθμών τη δεύτερη αγωνιστική για ΟΦΗ (έχει επίσης ματς λιγότερο), Παναιτωλικό (θριάμβευσε στη Θεσσαλονίκη του Άρη) και τις ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά, οι οποίες ήρθαν ισόπαλες στο μεταξύ τους ματς.

Να θυμίσουμε ότι λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, το πρωτάθλημα θα διακοπεί και η επανεκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 13-14 Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος - Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1

Άρης - Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου, 2025



ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR 1-0

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 22:00

Η βαθμολογία

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 4-0 6

2. ΑΕΚ 3-0 6

3. ΠΑΟΚ 2-0 6

4. Λεβαδειακός 4-3 4

5. Ατρόμητος 2-1 3

6. Παναιτωλικός 2-2 3

7. ΟΦΗ 1-0 3

8. Άρης 2-2 3

9. Παναθηναϊκός 1-1 1

10. Κηφισιά 3-4 1

11. ΑΕΛ Novibet 1-2 1

12.Αστέρας Aktor 0-3 0

13. Πανσερραϊκός 0-3 0

14. Βόλος 0-4 0



*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο, ο οποίος δεν έχει οριστεί.

Η 3η αγωνιστική (13-14 Σεπτεμβρίου)

Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet

Ατρόμητος - Άρης

Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός - ΑΕΚ

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός - Βόλος

*Δεν έχουν οριστεί οι αναμετρήσεις, εξαιτίας της διακοπής.



