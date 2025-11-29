Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Θρίαμβος της Ένωσης και κορυφή παρέα με τον ΠΑΟΚ
Το ντέρμπι στη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Κ19 βάφτηκε κιτρινόμαυρο.
Η ΑΕΚ με δύο γκολ του Καραργύρη νίκησε 3-1 στο Κορωπί τον Παναθηναϊκό και είναι πλέον στην κορυφή παρέα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε εκτός έδρας τον Λεβαδειακό με 3-0 κι έχει ένα ματς λιγότερο.
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-3
Η ΑΕΚ υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Στην πρώτη φάση του αγώνα στο 1' κι έπειτα από ολιγωρία στην πράσινη άμυνα, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Καραργύρη. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε ν' απαντήσει και στο 12' ο Βύντρα σε εκτέλεση κόρνερ είχε πλασέ στο δοκάρι κι έτσι δεν έγινε το 1-1.
Ο Παναθηναϊκός βρήκε τελικά την ισοφάριση στο 30'. Ο Σκαρλατίδης έκανε την πάσα, ο Νεμπής έφυγε στην πλάτη της άμυνας και σημείωσε το 1-1.
Στο 37', όμως, η Ένωση πήρε εκ νέο το προβάδισμα με σουτ του Παλαιόλογου. Στο 43' ο Νεμπής αστόχησε σε τετ α τετ και στο 45' ο Καραργύρης με πέναλτι που κέρδισε ο Παλαιολόγου διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Βύντρα, Λάβδας (80' Γαζής), Δημακόπουλος (25' Χαντζάρας λ.τ.), Θεοχάρης (80' Ρεμούνδος), Μαρκεζίνης, Ιωάννου (80' Τρίκατζης), Τερζής, Αργυρόπουλος (57' Σώκος), Νεμπής.
ΑΕΚ: Παπαβασιλείου, Σελλάς, Γεωργίου, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Κολιμάτσης (92' Σαββίδης), Παλαιολόγου (64' Παναγιωτόπουλος), Ζουριδάκης (79' Πόριαζης), Γκολφίνος (79' Βλιώρας), Καραργύρης.
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 0-3
Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα 3-0 εκτός έδρας τον Λεβαδειακό και είναι στην κορυφή με την ΑΕΚ. Το 0-1 έκανε ο Στύλος στο 12' και ο ίδιος πέτυχε το 0-2 στο 23' σε ασίστ του Βυρσωκινού. Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 95', ο Τσιότας διαμόρφωσε το τελικό 0-3 με πέναλτι που κέρδισε ο Κρομμύδας.
Επόμενο παιχνίδι είναι το εντός έδρας με τον Άρη, πριν τον επαναληπτικό με τη Λέγκια Βαρσοβίας για το Youth League, που θα διεξαχθεί στις 9/12 στην Τούμπα.
Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μπελερής, Πανικίδης (83' Τσιότας), Βυρσωκινός, Τσίτσκας, Αυγητίδης, Ελευθεριάδης, Αρετής (62' Κρομμύδας), Γκιόκα (76' Κάνιος), Παπαδημητρίου (62' Γραββάνης), Καλαϊτσίδης, Στύλος (76' Τουρσουνίδης).
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
ΟΦΗ - Βόλος 1-1
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 0-3
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-3
Ατρόμητος - Αστέρας Αktor 1-0
Άρης - ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά - Πανσερραϊκός
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
Η βαθμολογία
ΟΜ. ΑΓ. ΒΑΘ.
1. ΑΕΚ 10 23
2. ΠΑΟΚ 9 23
3. Ολυμπιακός 9 20
4. Παναθηναϊκός 10 19
5. Ατρόμητος 10 18
6. Άρης 10 16
7. Αστέρας Aktor 10 16
8. Παναιτωλικός 9 12
9. ΟΦΗ 10 11
10. Βόλος 9 10
11. Λεβαδειακός 11 7
12. Πανσερραϊκός 9 6
13. Λάρισα 9 4
14. Κηφισιά 9 2
