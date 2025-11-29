Η ΑΕΚ Κ19 με δύο γκολ του Καραργύρη νίκησε 3-1 τον Παναθηναϊκό. Περίπατος στη Λιβαδειά για τον ΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι στη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Κ19 βάφτηκε κιτρινόμαυρο.

Η ΑΕΚ με δύο γκολ του Καραργύρη νίκησε 3-1 στο Κορωπί τον Παναθηναϊκό και είναι πλέον στην κορυφή παρέα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε εκτός έδρας τον Λεβαδειακό με 3-0 κι έχει ένα ματς λιγότερο.

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-3

Η ΑΕΚ υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Στην πρώτη φάση του αγώνα στο 1' κι έπειτα από ολιγωρία στην πράσινη άμυνα, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Καραργύρη. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε ν' απαντήσει και στο 12' ο Βύντρα σε εκτέλεση κόρνερ είχε πλασέ στο δοκάρι κι έτσι δεν έγινε το 1-1.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε τελικά την ισοφάριση στο 30'. Ο Σκαρλατίδης έκανε την πάσα, ο Νεμπής έφυγε στην πλάτη της άμυνας και σημείωσε το 1-1.

Στο 37', όμως, η Ένωση πήρε εκ νέο το προβάδισμα με σουτ του Παλαιόλογου. Στο 43' ο Νεμπής αστόχησε σε τετ α τετ και στο 45' ο Καραργύρης με πέναλτι που κέρδισε ο Παλαιολόγου διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Βύντρα, Λάβδας (80' Γαζής), Δημακόπουλος (25' Χαντζάρας λ.τ.), Θεοχάρης (80' Ρεμούνδος), Μαρκεζίνης, Ιωάννου (80' Τρίκατζης), Τερζής, Αργυρόπουλος (57' Σώκος), Νεμπής.

ΑΕΚ: Παπαβασιλείου, Σελλάς, Γεωργίου, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Κολιμάτσης (92' Σαββίδης), Παλαιολόγου (64' Παναγιωτόπουλος), Ζουριδάκης (79' Πόριαζης), Γκολφίνος (79' Βλιώρας), Καραργύρης.

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 0-3

Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα 3-0 εκτός έδρας τον Λεβαδειακό και είναι στην κορυφή με την ΑΕΚ. Το 0-1 έκανε ο Στύλος στο 12' και ο ίδιος πέτυχε το 0-2 στο 23' σε ασίστ του Βυρσωκινού. Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 95', ο Τσιότας διαμόρφωσε το τελικό 0-3 με πέναλτι που κέρδισε ο Κρομμύδας.

Επόμενο παιχνίδι είναι το εντός έδρας με τον Άρη, πριν τον επαναληπτικό με τη Λέγκια Βαρσοβίας για το Youth League, που θα διεξαχθεί στις 9/12 στην Τούμπα.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μπελερής, Πανικίδης (83' Τσιότας), Βυρσωκινός, Τσίτσκας, Αυγητίδης, Ελευθεριάδης, Αρετής (62' Κρομμύδας), Γκιόκα (76' Κάνιος), Παπαδημητρίου (62' Γραββάνης), Καλαϊτσίδης, Στύλος (76' Τουρσουνίδης).

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ - Βόλος 1-1

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 0-3

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-3

Ατρόμητος - Αστέρας Αktor 1-0

Άρης - ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά - Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

ΟΜ. ΑΓ. ΒΑΘ.

1. ΑΕΚ 10 23

2. ΠΑΟΚ 9 23

3. Ολυμπιακός 9 20

4. Παναθηναϊκός 10 19

5. Ατρόμητος 10 18

6. Άρης 10 16

7. Αστέρας Aktor 10 16

8. Παναιτωλικός 9 12

9. ΟΦΗ 10 11

10. Βόλος 9 10

11. Λεβαδειακός 11 7

12. Πανσερραϊκός 9 6

13. Λάρισα 9 4

14. Κηφισιά 9 2