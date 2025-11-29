Με αρκετές και σημαντικές αποουσίες η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο (30/11, 17:00).

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει να διαχειριστεί αρκετές και σημαντικές απουσίες.

Στους γνωστούς τραυματίες Μλάντεν, Στάγιτς και Αποστολόπουλο προστέθηκαν ο Σιέλης και ο Μίχαλακ. Ο διεθνής Κύπριος αμυντικός αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, ενώ ο Πολωνός εξτρέμ έχει ενόχληση στον δικέφαλο και έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους.

Από εκεί και πέρα ο Ενκολόλο συμπλήρωσε κάρτες στην Αρκαδία και ο τεχνικός των Καναρινιών επέλεξε να τον στερηθεί στον αγώνα με τους Πειραιώτες.

Τα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο Γιάννης Αναστασίου είναι τόσο στα στόπερ, όπου η μοναδική διαθέσιμη λύση πρώτης γραμμής είναι ο Γκαρθία και στο πλευρό του αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ένας εκ των χαφ Κόγιτς ή Μπουχαλάκη, όσο και στα εξτρέμ, όπου Ενκολόλο και Μίχαλακ είναι βασικές επιλογές.

H αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρθία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Νικολάου, Παρδαλός, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.