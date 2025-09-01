Απίστευτο γκολ από τον Μπέντζαμιν Βέρμπιτς με τον Σλοβένο να κάνει στο 86' το 1-1 με ένα φοβερό σουτ και μετά να μην πανηγυρίζει το τέρμα που πέτυχε απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Τέσσερα λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90 στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό και οι Βοιωτοί έφτασαν στο 1-1. Συγκεκριμένα μετά από γέμισμα ο Βέρμπιτς κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα, έκανε το 1-2 με τον Μανθάτη και από πλάγια έκανε ένα φοβερό σουτ νικώντας τον Λαφόν και κάνοντας το 1-1.Ένα υπέροχο γκολ που ο Βέρμπιτς δεν πανηγύρισε κόντρα στην πρώην ομάδα του.