Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός: Δοκάρι με τον Τσέριν μια ανάσα από το 2-0 οι γηπεδούχοι (vid)
Μια ανάσα από το 2-0 βρέθηκε στο 13' ο Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια να κάνει ωωραία ενέργεια και γύρισμα και τον Τσέριν να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι.
Μετά το 1-0 με το φοβερό τακουνάκι του Τζούρισιτς ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει τον Λεβαδειακό και στο 13' έφτασε μια ανάσα από το να κάνει το 2-0. Συγκεκριμένα ο Καλάμπρια συνδυάστηκε με τον Τετέ κάνοντας το 1-2, μπήκε στην περιοχή κι έκανε διπλή προσπάθεια για να περάσει το γύρισμά του, ο Τσέριν έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
@Photo credits: INTIME
