Μετά το 1-0 με το φοβερό τακουνάκι του Τζούρισιτς ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει τον Λεβαδειακό και στο 13' έφτασε μια ανάσα από το να κάνει το 2-0. Συγκεκριμένα ο Καλάμπρια συνδυάστηκε με τον Τετέ κάνοντας το 1-2, μπήκε στην περιοχή κι έκανε διπλή προσπάθεια για να περάσει το γύρισμά του, ο Τσέριν έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.