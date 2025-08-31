Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον Λεβαδειακό με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ με φοβερό τακουνάκι του Τζούριστς σε σουτ του Καλάμπρια μόλις στο 46ο δευτερόλεπτο.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός (δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα με τον ΟΦΗ λόγω της ρεβάνς με την Σάμσουνσπορ). Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα με τον Λεβαδειακό κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Συγκεκριμένα στο 46ο δευτερόλεπτο ο Καλάμπρια έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή με τον Τζούρισιτς να κάνει φοβερό τακουνάκι στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν.