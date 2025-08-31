Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός: Φοβερό τακουνάκι του Τζούριστς για το 1-0 των «πράσινων» (vid)
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός (δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα με τον ΟΦΗ λόγω της ρεβάνς με την Σάμσουνσπορ). Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα με τον Λεβαδειακό κατάφερε να ανοίξει το σκορ.
Συγκεκριμένα στο 46ο δευτερόλεπτο ο Καλάμπρια έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή με τον Τζούρισιτς να κάνει φοβερό τακουνάκι στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.