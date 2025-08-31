Ντεμπούτο για Λαφόν, βασικοί οι Καλάμπρια και Μλαντένοβιτς κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Ρουί Βιτόρια έκανε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το ματς στην Τουρκία δίνοντας φανέλα βασικού στους Λαφόν, Καλάμπρια και Μλαντένοβιτς για πρώτη φορά φέτος.

Το ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό θα κάνει ο Αλμπάν Λαφόν στο αποψινό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, αφού ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε τον Γαλλοϊβοριανό κίπερ κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του. Πρώτη φορά βασικός με την πράσινη φανέλα και ο Νταβίντε Καλάμπρια ενώ για πρώτη φορά φέτος θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Από κει και πέρα μπροστά από τον Μλαντένοβιτς παρέμειναν οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά ενώ ίδια έμεινε και η τριάδα του κέντρου με τους Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτα. Στα «φτερά» της επίθεσης οι Τετέ και Τζούρισιτς διατήρησαν τις θέσεις του ενώ στην κορυφή θα βρεθεί ο Σφιντέρσκι μετά την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ. Εκτός αποστολής έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Σφιντέρκσι.