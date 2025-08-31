Τη μνήμη του αείμνηστου Κώστα Μπετχαβέ τίμησε η ΑΕΛ Novibet με τους «βυσσινί» να ονομάζουν την αίθουσα Τύπου με το όνομά του.

Σε μία ξεχωριστή κίνηση προχώρησε η ΑΕΛ Novibet τιμώντας έναν από τους γνωστούς ρεπόρτερ της ομάδας που έφυγε από την ζωή το 2016. Συγκεκριμένα οι Θεσσαλοί έδωσαν το όνομα του αείμνηστου Κώστα Μπετχαβέ στην αίθουσα Τύπου, τιμώντας με τον τρόπο αυτό τη μνήμη του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Στην ονοματοδοσία της Αίθουσας Τύπου του AEL FC ARENA προχώρησε, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Κηφισιά, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, κ. Γιάννη Νταβέλη, με την ΠΑΕ να τηρεί έμπρακτα την υπόσχεση που είχε δοθεί πριν από εννέα χρόνια από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς προς την οικογένεια του αείμνηστου Κώστα Μπετχαβέ. Στην ονοματοδοσία παρευρέθηκαν οι δύο γιοι του, Δημήτρης και Θεοφάνης Μπετχαβές.

Στις 2 Νοεμβρίου 2016, ο αείμνηστος Δημοσιογράφος απεβίωσε, λίγο μετά τον εντός έδρας αγώνα της ΑΕΛ με τον Πανιώνιο. Ο Κώστας Μπετχαβές έχει γράψει τη δική του σελίδα στη χρυσή ιστορία της ΑΕΛ. Ήταν παρόν στη «γέννησή» της το 1964, αλλά και στα δύσκολα της δεκαετίας του 2010. Ταξίδεψε με την ομάδα σε κάθε πόλη της Ελλάδας, καλύπτοντας τους αγώνες της, ενώ παρόν ήταν και σε όλα τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. «Σε 16 διαφορετικές χώρες ταξιδέψαμε με το όνειρο», όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Από τα πρώτα μέλη του ΠΣΑΤ (Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου), μεγάλωσε πολλές γενιές Λαρισαίων φιλάθλων, μέσα από τις εφημερίδες της Λάρισας («Αθλητικά Νέα», Νέος Αθλητικός Κόσμος», «The Match», «Πρώτη των Σπορ»), της Αθήνας («Αθλητική Ηχώ», «Απογευματινή», «Ελεύθερος Τύπος») και της Θεσσαλονίκης («Σπορ του Βορρά», «MetroSport», «Θεσσαλονίκη»), από τα Ραδιόφωνα («Σαγκάη», «Heat FM», «Palace»), από τα Τηλεοπτικά κανάλια («TOP channel», «TRT») και από το Web-Site («Mpetshow»).

Το πάθος του για την ΑΕΛ Novibet και το ήθος του ως δημοσιογράφος και άνθρωπος, έφερε τη σημερινή ονοματοδοσία της Αίθουσας τύπου σε «Κωνσταντίνος Μπετχαβές», προκειμένου να μείνει για πάντα συνδεδεμένο το όνομά του με την ομάδα μας».