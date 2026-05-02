Ξανά σέντρα στα Play Outs με την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 και τρεις ομάδες να καίγονται περισσότερο από ποτέ για την κατάκτηση της νίκης.

Το Σάββατο 2 Μαϊου και η Κυριακή 3 Μαϊου είναι οι 2 ημέρες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν η 6η αγωνιστική των Play Outs και η 3η των Play Offs 1-4 και 5-8. Το Σάββατο το πρόγραμμα έχει μόνο Play Outs και οι 3 ομάδες που θέλουν τη νίκη πάση θυσία είναι εν πρώτοις η ουραγός ΑΕΛ Novibet και ο προτελευταίος Αστέρας και μετά ο Πανσερραϊκός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής στα Play Outs

Σάββατο 02 Μαΐου 2026 - Play Outs - 6η Αγωνιστική

17.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ CS1HD)

17.30: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - ΑΕΛ NOVIBET (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS2HD)

19.30: ASTERAS AKTOR - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ("ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS PRIME)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Play Offs Group 1-4, Play Offs Group 5-8 και Play Outs, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:

i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play Offs Group 1-4 / Play Offs Group 5-8 / Play Outs αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).

ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play Οffs Group 1-4 / Play Οffs Group 5-8 / Play Οuts αθροιστικά).

iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.