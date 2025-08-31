Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον εντός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με πολλές αλλαγές και μια σημαντική απουσία, αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια, θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο αποψινό παιχνίδι της Τούμπας.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός του «Δικεφάλου» δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση από ένα χτύπημα στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης (20/8) κόντρα στη Ριέκα και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί από τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αντίθετα ο Γιώργος Γιακουμάκης θα «γράψει» την πρώτη συμμετοχή στο αρχικό σχήμα.

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο με τους: Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.