Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Πρώτη για Γιακoυμάκη, χωρίς Κωνσταντέλια
Με πολλές αλλαγές και μια σημαντική απουσία, αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια, θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο αποψινό παιχνίδι της Τούμπας.
Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός του «Δικεφάλου» δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση από ένα χτύπημα στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης (20/8) κόντρα στη Ριέκα και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί από τον Ραζβάν Λουτσέσκου.
Αντίθετα ο Γιώργος Γιακουμάκης θα «γράψει» την πρώτη συμμετοχή στο αρχικό σχήμα.
Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο με τους: Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.