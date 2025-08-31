Ο Σίριλ Ντέσερς έδωσε με τη Ρέιντζερς το τελευταίο του ματς κόντρα στη Σέλτικ κι ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Ο Σίριλ Ντέσερς λέει αντίο στη Ρέιντζερς.

Τα ΜΜΕ της Σκωτίας ανέφεραν ότι το ντέρμπι με τη Σέλτικ ήταν το τελευταίο για τον Νιγηριανό επιθετικό κι όντως επιβεβαιώθηκε το αντίο του κι από τον τεχνικό της Ρέιντζερς Ράσελ Μάρτιν.

Ο τελευταίος υποστήριξε ότι ο Ντέσερς αποχωρεί κι ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα. Ο παίκτης είναι μία από ανάσα από τον Παναθηναϊκό, όπου θα έρθει να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη. Όταν ρωτήθηκε από το Sky Sports μετά τη λήξη του αγώνα στο Άιμπροξ με τη Σέλτικ, ο Μάρτιν είπε για τον Ντέσερς: «Πιστεύω ότι ο Σιριέλ έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι για τον σύλλογο».

Ο παίκτης, μάλιστα, φάνηκε συγκινημένος μετά τη λήξη του αγώνα με τη Σέλτικ. Ο 30χρονος φορ μπήκε αλλαγή στο 72ο λεπτό του ντέρμπι με τη Σέλτικ, το οποίο έληξε 0-0.

Και στο τέλος του αγώνα, φάνηκε να χαιρετά τους οπαδούς, κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως σαφές σημάδι ότι αποχαιρετά οριστικά την ομάδα του Άιμπροξ.