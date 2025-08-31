Στην Περσίμπ της Ινδονησίας θα συνεχίσει την καριέρα του κι επίσημα ο Γιούνγκ, o οποίος μέχρι πρότινος ανήκε και αγωνιζόταν στον ΟΦΗ.

Πριν λίγες ημέρες ο ΟΦΗ έφτασε σε συμφωνία με την Περσίμπ της Ινδονησίας για την παραχώρηση του Άντριου Γιουνγκ, ο οποίος είχε υποχωρήσει στις επιλογές του Μίλαν Ράσταβατς στην ιεραρχία της επίθεσης.

Η ομάδα από την χώρα της Νοτιανατολικής Ασίας ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Γάλλου φορ, ο οποίος αποτέλεσε έτσι παρελθόν από τον ΟΦΗ έχοντας μετρήσει συνολικά 34 εμφανίσεις, κατά τις οποίες σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε έξι ασίστ.

Μετά την απόκτηση του Μάρκο Ράκονιατς, ο Γιουνγκ βρέθηκε τέταρτος στην ιεραρχία για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μίλαν Ράσταβατς έχει δείξει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του, στηριζόμενος στον ανερχόμενο Γιάννη Θεοδοσουλάκη, που με την εικόνα του δείχνει να έχει προβάδισμα για βασικός σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, αλλά και στους Ράκονιατς και Σαλσέδο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Persib Bandung από την Ινδονησία για την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, Andrew Jung.

Ο 27χρονος επιθετικός ήρθε στον ΟΦΗ καλοκαίρι του 2024 και στο διάστημα παραμονής του στην ομάδα μας είχε απολογισμό 34 συμμετοχές, τρία γκολ και έξι ασίστ, έχοντας συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της περασμένης χρονιάς.

Andrew, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».