Το τελευταίο... εμπόδιο για την τρίτη και μεγάλη επιστροφή του Πορτογάλου εξτρέμ είναι η Αλ Σαμπάμπ. Ποια η φόρμουλα που έχει τεθεί επί τάπητος για να γίνει το deal.

Από το Gazzetta έχετε ήδη διαβάσει τα δεδομένα ως προς την υπόθεση του Ποντένσε.

Υπάρχει εδώ και μέρες η πίεση του Ντάνιελ Ποντένσε προς την Αλ Σαμπάμπ που είναι τόσο έντονη και τόσο μεγάλη αλλά και ικανή ώστε να αποφέρει καρπούς και να γυρίσει για 3η φορά στην καριέρα του στον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Ο έμπειρος Πορτογάλος έχει κάνει ότι περνά από το χέρι του για να πιάσει ξανά Λιμάνι.

Σε αυτή τη φάση το πιο πιθανό σενάριο είναι η φόρμουλα του δανεισμού του από την Αλ Σαμπάμπ. Όπως όλα δείχνουν το επόμενο 24ωρο θα είναι καθοριστικό για αυτήν την υπόθεση. Θετικά μηνύματα υπάρχουν για το story αυτό πλην όμως το σημαντικότερο έχει να κάνει με την τελική απόφαση του συλλόγου όπου ανήκει ο Ποντένσε, ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Να θυμίσουμε πως είναι ήδη κλεισμένος ο Ταρεμί που έρχεται Ελλάδα το πρωί της Κυριακής για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.



