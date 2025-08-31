Ολυμπιακός, μεταγραφές: Η πιθανότερη φόρμουλα για τον Ποντένσε είναι ο δανεισμός
Από το Gazzetta έχετε ήδη διαβάσει τα δεδομένα ως προς την υπόθεση του Ποντένσε.
Υπάρχει εδώ και μέρες η πίεση του Ντάνιελ Ποντένσε προς την Αλ Σαμπάμπ που είναι τόσο έντονη και τόσο μεγάλη αλλά και ικανή ώστε να αποφέρει καρπούς και να γυρίσει για 3η φορά στην καριέρα του στον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Ο έμπειρος Πορτογάλος έχει κάνει ότι περνά από το χέρι του για να πιάσει ξανά Λιμάνι.
Σε αυτή τη φάση το πιο πιθανό σενάριο είναι η φόρμουλα του δανεισμού του από την Αλ Σαμπάμπ. Όπως όλα δείχνουν το επόμενο 24ωρο θα είναι καθοριστικό για αυτήν την υπόθεση. Θετικά μηνύματα υπάρχουν για το story αυτό πλην όμως το σημαντικότερο έχει να κάνει με την τελική απόφαση του συλλόγου όπου ανήκει ο Ποντένσε, ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Να θυμίσουμε πως είναι ήδη κλεισμένος ο Ταρεμί που έρχεται Ελλάδα το πρωί της Κυριακής για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η βαθμολογία της Stoiximan Super League: Έκανε το 2Χ2 ο Ολυμπιακός, «σεφτές» για ΟΦΗ, Παναιτωλικό, Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet
- Μεντιλίμπαρ για τους φιλάθλους που φώναζαν το όνομά του: «Ήταν για μία ακόμη φορά απίστευτοι»!
- Τσικίνιο: «Πρώτη φορά γκολ και ασίστ με τακουνάκι, θα τιμήσουμε το σήμα του Ολυμπιακού»