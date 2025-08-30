Ουζουνίδης: «Αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς, φαινόταν δεν θα πάει καλά το παιχνίδι»

Πολύ δύσκολη συνθήκη για τον Άρη μετά το 2-0 με τον Παναιτωλικό με τον κόουτς Ουζουνίδη να μιλά για την ανάγκη οι νέοι παίκτες να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης, ο έμπειρος τεχνικός του Άρη στις δηλώσεις του on camera μετά την ήττα με 2-0 από τον Παναιτωλικό - όπου υπήρξαν οι αποδοκιμασίες του κόσμου προς πάσα κατεύθυνση - σχολίασε ανάμεσα στα άλλα: «Φαινόταν ότι το παιχνίδι δεν θα πάει καλά για εμάς. Αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς και τους νέους παίκτες. Πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες και την ελληνική πραγματικότητα».