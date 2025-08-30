Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την εκτός έδρας νίκη του ΟΦΗ επί του Πανσερραϊκού.

Ο ΟΦΗ μπήκε στη σεζόν με νίκη, καθώς επικράτησε στην έδρα του Πανσερραϊκού με 1-0, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Κρητικοί ήταν ανώτεροι και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ να δίνει τη λύση.

Στο 54ο λεπτό ο Ισπανός δεξιός μπακ - χαφ με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Τιναλίνι και πέτυχε το γκολ που έκρινε το τρίποντο.