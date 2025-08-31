Το κυριακάτικο πρόγραμμα για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΑΕΚ - Αστέρας Aktor, ΠΑΟΚ - Ατρόμητος και Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός.

ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 20:00 (CosmoteSport 2) στην OPAP Arena, με την ΑΕΚ να υποδέχεται με την ψυχολογία στα ύψη μετά την ευρωπαϊκή της πρόκριση τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος στην πρεμιέρα ηττήθηκε δύσκολα στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό.

Στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς είναι πιθανό να προχωρήσει σε μια διαχείριση φρεσκάροντας την ενδεκάδα του. Ο Μάνταλος επιστρέφει καθώς ήταν τιμωρημένος με την Άντερλεχτ. Από εκεί και πέρα όπως είναι γνωστό οι Γκατσίνοβιτς και Περέιρα αντιμετώπιζαν τραυματισμούς, ο Μαρσιάλ συμμετείχε στην προπόνηση του Σαββάτου παίρνοντας μέρος στις ασκήσεις με μπάλα, ενώ θυμίζουμε πως ο Ζίνι ενόψει Άντερλεχτ είχε ενοχλήσεις έπειτα από την αναγκαστική αλλαγή του στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, αν και είχε μπει στην αποστολή.

Στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη τέθηκαν για πρώτη φορά οι νεοαποκτηθέντες Ζούνιορ Μεντιέτα και Ντάνι Φερνάντεθ. Εκτός αποστολής του Αστέρα παραμένει ο τραυματίας Τόμπι Αλάγκμπε, λόγω των γνωστών ενοχλήσεων στο γόνατο. Από εκεί και πέρα οι Φρόκου, Οκό και Τζανδάρης δεν είναι στις επιλογές του προπονητή των Αρκάδων για το ματς με το Δικέφαλο.

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

Στις 21:00 (NovaSports Prime) στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με φόρα μετά την ευρωπαϊκή του πρόκριση, υποδεχόμενος τον Ατρόμητο, ο οποίος ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν με το διπλό στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού.

Πλήρης ο ΠΑΟΚ καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα τραυματισμού.

Στην αποστολή του Ατρόμητου βρίσκεται και ο 16χρονος επιθετικός Βαγγέλης Πάλιουρας, ο οποίος το καλοκαίρι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ η μοναδική απουσία είναι η γνωστή του Τσιλούλη.

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός

Τέλος, στις 22:00 (CosmoteSport 1) στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα καθώς δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα και υποδέχεται τον Λεβαδειακό με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση μετά την ευρωπαϊκή του πρόκριση. Οι Βοιωτοί την πρώτη αγωνιστική έκαναν μεγάλη ανατροπή επικρατώντας με 3-2 της Κηφισιάς.

Ο Ρουί Βιτόρια έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του εκτός του Γεντβάι. Στον αντίποδα στην αποστολή του Παναθηναϊκού κλήθηκε για πρώτη φορά ο Ρενάτο Σάντσες, αλλά δύσκολα ο Πορτογάλος θα αγωνιστεί καθώς και όταν αποκτήθηκε είχε αναφέρει πως θα είναι έτοιμος σε περίπου δύο βδομάδες.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Λεβαδειακό δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Τσιμπόλα, τον τραυματία Μπάλτσι και τον Κάτρη, ο οποίος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.