Τσικίνιο: «Πρώτη φορά γκολ και ασίστ με τακουνάκι, θα τιμήσουμε το σήμα του Ολυμπιακού»

Οι δηλώσεις του Τσικίνιο στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Βόλου με 2-0.

Ο Τσικίνιο ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο «διπλό» στο Βόλο, καθώς σκόραρε και έδωσε ασίστ με άψογα τακουνάκια. Ο Πορτογάλος χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και μίλησε τόσο για τη νίκη, όσο και για τα ερχόμενα ματς των Πειραιωτών στο Champions League.

Οι δηλώσεις του Τσικίνιο

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να νικήσουμε αυτό το δύσκολο παιχνίδι, ένα παιχνίδι στο οποίο ακόμα μια φορά ο αντίπαλος έπαιξε κλειστά. Ήταν δύσκολο να σκοράρουμε και έπρεπε να επιμείνουμε.

Είμαι χαρούμενος γιατί η ομάδα πίστεψε στον εαυτό της. Το παιχνίδι κρατάει 90 λεπτά και δεν πρέπει να παραιτείσαι. Πρέπει να επιμένεις μέχρι το τέλος και μέχρι να έρθει η ευκαιρία για να βάλεις το γκολ».

Αν έχει το έχει κάνει ποτέ στην καριέρα του να σκοράρει και να δώσει ασίστ με τακουνάκι: «Πρώτη φορά συμβαίνει! Έχω δώσει ξανά ασίστ με τακουνάκι στην Μπενφίκα. Το σημαντικότερο είναι ότι η ομάδα είναι καλά, πιστεύει στον εαυτό της και καταφέρνει να παίρνει δύσκολες νίκες».

Για το Champions League: «Είμαστε έτοιμοι και είμαστε μια ομάδα αντάξια της καλύτερης διοργάνωσης του κόσμου. Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα στην Ευρώπη και του αξίζει να βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους. Θα τιμήσουμε το σήμα στη φανέλα μας κόντρα σε τεράστιους αντιπάλους».