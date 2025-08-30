Βόλος - Ολυμπιακός: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Τσικίνιο «καθάρισε» για τον Ολυμπιακό στο Βόλο. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ νίκησε με 2-0 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και έκανε το 2/2 στη Stoiximan Super League.
Στο 77ο λεπτό ο Στρεφέτσα έβγαλε ωραία σέντρα από δεξιά και ο Τσικίνιο με τακουνάκι νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0. Στο 86' ο Πορτογάλος χαφ «ξεκλείδωσε» ξανά την άμυνα των Θεσσαλών με άψογο τακουνάκι και ο Ρέτσο από κοντά έκανε το 2-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
