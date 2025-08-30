Ρώσος ατζέντης: «Σοβαρή ιστορία το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για Μπαρίνοφ»

Ο ατζέντης Βλαντιμίρ Κουζμίτσεφ σε δηλώσεις του στη Ρωσία αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 28χρονο χαφ της Λοκομοτίβ Μόσχας, Ντμίτρι Μπαρίνοφ.

Πριν από μια εβδομάδα ρωσικό δημοσίευμα έφερε στο φως το ενδιαφέρον που είχε δείξει η ΑΕΚ για τον αρχηγό της Λοκομοτίβ Μόσχας, Ντμίτρι Μπαρίνοφ.

Ο Ρώσος ατζέντης Βλαντιμίρ Κουζμίτσεφ με δηλώσεις στην πατρίδα του τοποθετήθηκε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως οι κιτρινόμαυροι έχουν εξετάσει σοβαρά τον Μπαρίνοφ, τον οποίο μάλιστα στο παρελθόν είχε παίκτη ο Μάρκο Νίκολιτς στη Λοκομοτίβ.

«Ο Μπαρίνοφ και η ΑΕΚ, είναι στην πραγματικότητα μια σοβαρή ιστορία. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ απλή. Η Λοκομοτίβ δεν θέλει να τον πουλήσει. Αλλά από την άλλη πλευρά, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για νέο συμβόλαιο δεν έχει ξεκινήσει. Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι δύσκολο για μένα να απαντήσω», τόνισε ο Κουζμίτσεφ που παράλληλα, όπως γράφουν στη Ρωσία, «αξιολόγησε την πιθανότητα μεταγραφής του Μπαρίνοφ στην Ελλάδα ως “50-50”».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντως στην ΑΕΚ δούλευαν τα τελευταία 24ωρα άλλη περίπτωση, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να έχει εστιάσει σε άλλο όνομα για το «εξάρι» που θέλει να προσθέσει στο ρόστερ μαζί με τον Νίκολιτς. Φυσικά, επειδή οι μεταγραφές είναι πάντα ρευστές, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο αν δεν προχωρούσε η περίπτωση που δουλεύεται, η ΑΕΚ να ασχολούνταν με άλλες υποθέσεις που τις έχει αφήσει ως εναλλακτικές, όπως αυτή του Μπαρίνοφ.