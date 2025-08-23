Ρωσικό σενάριο κάνει λόγο για πρόταση της ΑΕΚ στη Λοκομοτίβ Μόσχας για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ, ωστόσο το ενδιαφέρον για τον Ρώσο χαφ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα ο ρωσικός λογαριασμός PRL Sky τονίζει πως η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση 2 εκατ. ευρώ στη Λοκομοτίβ Μόσχας για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ, προσφορά που απορρίφθηκε από τη ρωσική ομάδα. Μάλιστα υπογραμμίζει πως ο 28χρονος χαφ και αρχηγός της Λοκομοτίβ ήταν θετικός καθώς θα είχε συμβόλαιο 1,5 εκατ. τον χρόνο συν τα μπόνους στους κιτρινόμαυρους.

Πάντως ενδιαφέρον από πλευράς ΑΕΚ για τον Μπαρίνοφ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο αρχηγός της Λοκομοτίβ έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο στον ρωσικό σύλλογο, όντας εκεί από τις ακαδημίες και μετρώντας μέχρι σημερα 257 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας. Ο Μπαρίνοφ είχε προπονητή τον Νίκολιτς στη Λοκομοτίβ, έχοντας 33 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του.