Ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ αφίχθη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Γκουστάβο Μάνσα. Το νέο μέλος στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος και υψηλόσωμος στόπερ που αγωνιζόταν στη Φορταλέζα έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου για να κλείσει και τυπικά με ένα συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Για τον Μάνσα ο Ολυμπιακός θα δώσει στο σύνολο 4.5 εκατ. ευρώ, χρήματα από τα οποία έχει λαμβάνειν και η Παλμέιρας.

Ο Μάνσα με ύψος 1.90 μέτρα είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να παίξει και ως αριστερός μπακ. Έχει 24 ματς στα πόδια του με τη Φορταλέζα, 21 με τη U20 της Φορταλέζα με 1 ασίστ και είχε 7 συμμετοχές στην U20 της Παλμέιρας.