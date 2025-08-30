Ολυμπιακός, μεταγραφές: Πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα ο Μάνσα για τα τυπικά
Γκουστάβο Μάνσα. Το νέο μέλος στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος και υψηλόσωμος στόπερ που αγωνιζόταν στη Φορταλέζα έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου για να κλείσει και τυπικά με ένα συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Για τον Μάνσα ο Ολυμπιακός θα δώσει στο σύνολο 4.5 εκατ. ευρώ, χρήματα από τα οποία έχει λαμβάνειν και η Παλμέιρας.
Ο Μάνσα με ύψος 1.90 μέτρα είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να παίξει και ως αριστερός μπακ. Έχει 24 ματς στα πόδια του με τη Φορταλέζα, 21 με τη U20 της Φορταλέζα με 1 ασίστ και είχε 7 συμμετοχές στην U20 της Παλμέιρας.
🔴🙌 Έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Μάνσα.#OlympiakosFC pic.twitter.com/eAGy5iZWe1— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025
🔴🙌 Οι δηλώσεις του Γκουστάβο Μάνσα κατά την άφιξη του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.#OlympiakosFC pic.twitter.com/UWJuErqmoU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025
