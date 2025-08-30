Κουέστα: Ανακοινώθηκε από την Αντάλιασπορ
Τέλος εποχής για τον Χουλιάν Κουέστα στον Άρη, ο οποίος είναι πλέον και με τη βούλα παίκτης της Αντάλιασπορ.
Ο Ισπανός υπήρξε ο μοναδικός από τους ξένους ποδοσφαιριστές που είχαν παραμείνει στον σύλλογο από το καλοκαίρι του 2018, μετά την επιστροφή τους στη Stoiximan Super League. Ο ίδιος έμεινε στην ομάδα για επτά διαδοχικά χρόνια κι έγραψε το όνομά του στην κορυφή της λίστας των ξένων ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές (224).
Ο σύλλογος της Αττάλειας ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου γκολκίπερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διαρκείας. Πληροφορίες του Gazzetta ανέφεραν ότι η προφορική συμφωνία του Ισπανού τερματοφύλακα με την τουρκική ομάδα περιλαμβάνει και οικονομικές απολαβές οι οποίες θα φτάσουν έως και τα 1.05 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους επίτευξης στόχων.
🧤 Hoş Geldin Julián Cuesta— Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) August 29, 2025
Antalyasporumuz, Yunanistan’ın Aris takımından İspanyol kaleci Julián Cuesta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#HesapcomAntalyaspor#SevdamızAntalyaspor pic.twitter.com/pxXG4rGQtM
