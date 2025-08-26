Κουέστα: «Έφτασε η στιγμή που δεν ήθελα... Δεν ήταν ποτέ δική μου απόφαση να φύγω από την ομάδα»

Ο Χουλιάν Κουέστα υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας στην Αντάλιασπορ βάζοντας ένα τέλος στην επταετή παρουσία του στον Άρη και υποστηρίζοντας ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν δική του και πως δεν ήθελε να αποχαιρετήσει το σπίτι του.

Μια σχέση ζωής έλαβε τέλος καθώς ο Χουλιάν Κουέστα ανήκει πλέον στο δυναμικό της Αντάλιασπορ υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας το οποίο (μαζί με τα bonus) θα του αποφέρει ένα ποσό της τάξεως περί του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Με μήνυμά του στον λογαριασμό του στα social media μίλησε για μια στιγμή που δεν ήθελε να φτάσει ποτέ, ξεκαθαρίζοντας ότι το τέλος αυτής της σχέσης δεν ήταν δική του απόφαση αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Παράλληλα ευχαρίστησε τον Μαρίνο Ουζουνίδη, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο όπως και τους συμπαίκτες του.

«Η στιγμή που δεν ήθελα ποτέ έφτασε: να αποχαιρετήσω το «σπίτι» μου, την ομάδα μου και τους ανθρώπους μου. Νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω αυτήν την κατάσταση. Δεν ήταν ποτέ δική μου απόφαση να φύγω από την ομάδα, ούτε υπήρχαν αθλητικοί ή οικονομικοί λόγοι. Πάντα σκεφτόμουν να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Ωστόσο, αναγκάστηκα να φύγω.

Όταν έφυγα από την Ισπανία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια ομάδα και μια πόλη θα μου έδιναν τόσα πολλά, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον νυν προπονητή, ο οποίος προσπάθησε να με βοηθήσει μέχρι το τέλος, καθώς και στο προπονητικό επιτελείο, στο ιατρικό επιτελείο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά στο Νέο Ρύσιο, στα γραφεία και σε κάθε άτομο που γνώρισα αυτά τα επτά χρόνια.

Και φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε εσένα, ΑΡΙΑΝΑΡΑ. Μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές αλλά και άλλες αξέχαστες, όμως πάντα ήσασταν δίπλα μου», έγραψε ο Ισπανός στο μήνυμά του.