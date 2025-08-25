Η επισημοποίηση της συμφωνίας του Χουλιάν Κουέστα με την Αντάλιασπορ θα οδηγήσει στην επικύρωση του deal του Άρη με τον Σωκράτη Διούδη για την επιστροφή του 32χρονου τερματοφύλακα στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Χουλιάν Κουέστα βρίσκεται στην Τουρκία από την περασμένη Παρασκευή για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την Αντάλιασπορ. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι η προφορική συμφωνία του Ισπανού τερματοφύλακα με την τουρκική ομάδα περιλαμβάνει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με οικονομικές απολαβές οι οποίες θα φτάσουν έως και τα 1.05 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους επίτευξης στόχων. Ο Κουέστα υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις κι εφόσον κυλήσουν όλα ομάδα – και δεν προκύψει διαφωνία της τελευταίας στιγμής – σήμερα (25/8) θα υπογραφούν και τα συμβόλαια.

Αυτό περιμένει ο Άρης για να επικυρώσει τη δική του προφορική συμφωνία με τον Σωκράτη Διούδη η οποία θα προβλέπει συνεργασίας (τουλάχιστον) δύο ετών. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος από την Γκαζιαντέπ με σκοπό να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε η καριέρα του.