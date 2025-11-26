Εκκωφαντικά υψηλός είναι ο αριθμός των παικτών του Άρη που έχουν υποστεί τραυματισμό φέτος κι έχουν χάσει τουλάχιστον έναν αγώνα.

Ο αριθμός των δεκαεπτά ποδοσφαιριστών που αντιμετώπισαν ή συνεχίζουν να διαχειρίζονται προβλήματα τραυματισμός δεν είναι απλά υψηλός αλλά ενοχλητικά ασυνήθιστος. Ο Νοά Σούντμπεργκ μπήκε την περασμένη Κυριακή στη συγκεκριμένη λίστα, στη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς σήμερα (26/11) επιβεβαιώθηκε η αρχική εκτίμηση περί θλάσης β’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Κι έτσι ο κεντρικός αμυντικός δεν μπήκε απλά στη μακρά λίστα των τραυματισμών, αλλά και σ’ αυτή των ποδοσφαιριστών οποίοι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Εκεί βρίσκονται τα ονόματα αρκετών παικτών, σαν τον Μιγκέλ Αλφαρέλα ο οποίος (στον αγώνα με την ΑΕΚ) τραυματίστηκε για δεύτερη φορά σε διάρκεια περίπου τριών μηνών. Στην πρώτη του προπόνηση με την ομάδα έπαθε ζημιά στο γόνατο με συνέπεια την απώλεια ενάμιση μήνα και τώρα θα χρειαστεί δύο μήνες για να επανέλθει έπειτα από την εξάρθρωση στο μετατάρσιο. Ο Τάσος Δώνης παραμένει εκτός δράσης λόγω μυϊκών τραυματισμών με συνέπεια να έχει περιοριστεί σε μόλις τρεις συμμετοχές και συνολικά, 97 λεπτά συμμετοχής.

Το ίδιο ισχύει και για τον Τίνο Καντεβέρε ο οποίος από την αρχή της θητείας του στον Άρη αντιμετωπίζει διαδοχικούς μυϊκούς τραυματισμούς. Στις 22 Οκτωβρίου υπέστη ρήξη μηνίσκου και δεν αναμένεται να επιστρέψει εντός του 2025. Η δική του συμμετοχή περιορίστηκε στα 127 αγωνιστικά λεπτά. Ο Κάρλες Πέρεθ αγωνίστηκε περισσότερο (331’) αλλά κι αυτός διαχειρίστηκε δύο σοβαρούς τραυματισμούς εντός διαστήματος πέντε μηνών. Η περίπτωση του Μιχάλη Βοριαζίδη διαφέρει από κάθε άλλη καθώς πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Εκτός δράσης παραμένει ο Γκαμπριέλ Μισεουί λόγω μυϊκών τραυματισμών και ήδη έχει συμπληρώσει έναν μήνα απουσίας. Από το κύμα των τραυματισμών δεν γλίτωσε ούτε ο Χαμζά Μεντίλ ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στον εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ. Το ίδιο ισχύει και για τον Φαμπιάνο Λέισμαν καθώς ο Βραζιλιάνος χρειάστηκε να διαχειριστεί μια θλάση. Από τους τραυματισμούς που «πόνεσαν» λιγότερο λόγω επιλογών ήταν αυτός του Λόβρο Μάικιτς ο οποίος είχε ζήτημα στον ώμο.

Στην πορεία της αγωνιστικής περιόδου υπήρξαν κι άλλοι τραυματισμοί λόγω των οποίων αρκετοί παίκτες χρειάστηκε να χάσουν τουλάχιστον έναν αγώνα. Πρόκειται για τους Διούδη, Άλβαρο, Μορουτσάν, Ντούντου, Ράτσιτς. Μεγαλύτερο διάστημα αποχής είχαν οι Γένσεν, Φρίντεκ και ειδικά ο πρώτος καθώς παραμένει εκτός δράσης έχοντας υποστεί δεύτερο σοβαρό μυϊκό τραυματισμό εντός διαστήματος δυόμισι μηνών.

Συνολικά, 17 ποδοσφαιριστές του Άρη έχασαν τουλάχιστον ένα παιχνίδι λόγω τραυματισμού από τις 20 Αυγούστου έως και σήμερα. Αναμφίβολα πρόκειται για εξαιρετικά υψηλό αριθμό, πολλώ δε μάλλον αν συνυπολογίσει κανείς ότι δέκα εξ’ αυτών μέτρησαν πολύ μεγαλύτερη περίοδο αποχής!

