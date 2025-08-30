Stoiximan Super League 1: Σέντρα στην 2η αγωνιστική με το Βόλος - Ολυμπιακός και το Άρης - Παναιτωλικός να ξεχωρίζουν
Συνέχεια στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1 με τη διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής. Εκεί όπου στο σαββατιάτικο πρόγραμμα δεσπόζουν το Βόλος - Ολυμπιακός, όπου θα βρεθούν πάνω από 15.000 φίλοι των Πειραιωτών, καθώς και το Άρης - Παναιτωλικός. Τα άλλα 2 παιχνίδια του Σαββάτου είναι το Πανσερραϊκός - ΟΦΗ και το ΑΕΛ - Κηφισιά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Σάββατο 30 Αυγούστου
19.00: Βόλος - Ολυμπιακός (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.30: Πανσερραϊκός - ΟΦΗ (NS2)
21.00: Άρης - Παναιτωλικός (NS PRIME)
21.30: ΑΕΛ - Κηφισιά (COSMOTE SPORTS TV 2)
Κυριακή 31 Αυγούστου
20.00: ΑΕΚ - Αστέρας Aktor (COSMOTE SPORTS TV 2)
21.00: ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (NS PRIME)
22.00: Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (COSMOTE SPORTS TV 1)
