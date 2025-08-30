Με τέσσερις αγώνες ξεκινά σήμερα Σάββατο η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1, με τους Ολυμπιακό και Άρη να παίζουν με Βόλο και Παναιτωλικό αντίστοιχα.

Συνέχεια στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1 με τη διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής. Εκεί όπου στο σαββατιάτικο πρόγραμμα δεσπόζουν το Βόλος - Ολυμπιακός, όπου θα βρεθούν πάνω από 15.000 φίλοι των Πειραιωτών, καθώς και το Άρης - Παναιτωλικός. Τα άλλα 2 παιχνίδια του Σαββάτου είναι το Πανσερραϊκός - ΟΦΗ και το ΑΕΛ - Κηφισιά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 30 Αυγούστου

19.00: Βόλος - Ολυμπιακός (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: Πανσερραϊκός - ΟΦΗ (NS2)

21.00: Άρης - Παναιτωλικός (NS PRIME)

21.30: ΑΕΛ - Κηφισιά (COSMOTE SPORTS TV 2)

Κυριακή 31 Αυγούστου

20.00: ΑΕΚ - Αστέρας Aktor (COSMOTE SPORTS TV 2)

21.00: ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (NS PRIME)

22.00: Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (COSMOTE SPORTS TV 1)