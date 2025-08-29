Νέα Τούμπα: Αυξάνονται οι φωνές για άμεση σύμπλευση ΑΣ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η συζήτηση γύρω από τη Νέα Τούμπα αποκτά νέα δυναμική, καθώς πέντε μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ τάσσονται πλέον ανοιχτά υπέρ της άμεσης σύμπλευσης με την ΠΑΕ και τον Ιβάν Σαββίδη, ζητώντας τη συγκρότηση κοινής επιτροπής και συμφωνία μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Πληθαίνουν οι φωνές εντός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ που ζητούν άμεση συμπόρευση του Ερασιτέχνη με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με σαφή προσανατολισμό η κατασκευή της Νέας Τούμπας να γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη.

Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις των Ιωάννη Ελευθεριάδη, Διονύση Νικηφόρου και Δημήτρη Χασεκίδη, δύο ακόμη μέλη του ΔΣ, ο Τάσος Πετρίδης και ο Νίκος Παρασκευόπουλος, εξέφρασαν ξεκάθαρα τη θέση τους υπέρ της συνεργασίας με την ΠΑΕ και τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ.

Στη δήλωσή τους αναφέρουν:

«Τα κάτωθι μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ προτείνουμε την άμεση συγκρότηση επιτροπής αποκλειστικά από μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με μοναδικό σκοπό την από κοινού σύνταξη μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Ευελπιστούμε ότι σε ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών θα υπάρξει συμφωνία έτσι ώστε να προχωρήσουμε ενωμένοι στην ιστορική επέτειο των 100 χρόνων».

Η δήλωση φέρει τις υπογραφές των: