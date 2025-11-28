Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη κόντρα στη Στουρμ Γκρατς ανέβηκε στη 14η θέση και ακολουθεί στη 17η ο ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός είναι στους μεγάλους κερδισμένους της πέμπτης αγωνιστικής στο Europa League.

Το τριφύλλι με τη νίκη του 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς σκαρφάλωσε στη 14η θέση και παράλληλα έχει κι ελπίδες για την οκτάδα. Τα playoffs ουσιαστικά είναι στο χέρι του και μάλιστα, αν τερματίσει στις θέσεις 9-16 θα έχει τη ρεβάνς στην Αθήνα. Οι πράσινοι έχουν πλέον την Βικτόρια Πλζεν εντός, εκτός τη Φερεντσβάρος και εντός τη Ρόμα.

Ο ΠΑΟΚ, αντίθετα, κλότσησε με τη Μπραν τη νίκη κι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα. Ο Δικέφαλος βρίσκεται στη 17η θέση και θα πρέπει να προσέξει με το δύσκολο πρόγραμμα που έχει, για να πάρει την πρόκριση έστω στα playoffs. Όλα θα κριθούν στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας του Λουτσέσκου απέναντι σε Λουντογκόρετς εκτός, Μπέτις εντός και Λιόν εκτός.

Η βαθμολογία του Europa League σε 5 αγώνες

1. Λιόν (11-2) 12

2. Μίντιλαντ (12-5) 12

3. Άστον Βίλα (8-3) 12

4. Φράιμπουργκ (8-3) 11

5. Μπέτις (8-3) 11

6. Φερεντσβάρος (9-5) 11

7. Μπράγκα (9-5) 10

8. Πόρτο (7-4) 10

----------------------------

9. Γκενκ (7-5) 10

10. Θέλτα (11-7) 9

11. Λιλ (10-6) 9

12. Στουτγκάρδη (8-4) 9

13. Πλζεν (6-2) 9

14. Παναθηναϊκός (9-7) 9

15. Ρόμα (7-5) 9

16. Νότιγχαμ Φόρεστ (9-5) 8

---------------------------- (ισχυροί playoffs)

17. ΠΑΟΚ (10-7) 8

18. Μπολόνια (7-4) 8

19. Μπραν (6-3) 8

20. Φενέρμπαχτσε (5-5) 8

21. Σέλτικ (7-8) 7

22. Ερυθρός Αστέρας (4-5) 7

23. Ντιναμό Ζαγκ. (7-10) 7

24. Βασιλεία (7-7) 6

-----------------------------(ανίσχυροι playoffs)

25. Λουντογκόρετς (8-11) 6

26. Γιουνγκ Μπόις (7-12) 6

27. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-9) 6

28. Στουρμ Γκρατς (4-7) 4

29. Ζάλτσμπουργκ (5-10) 3

30. Φέγενορντ (4-9) 3

31. FCSB (3-8) 3

32. Ουτρέχτη (2-7) 1

33. Ρέιντζερς (2-9) 1

34. Μάλμε (2-10) 1

35. Μακάμπι Τ.Α. (1-14) 1

36. Νις (4-12) 0



* Οι ισχυροί στα playoffs έχουν τη ρεβάνς στην έδρα τους.