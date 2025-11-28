Βαθμολογία UEFA: Καλή βραδιά για την Ελλάδα… αλλά και για την Πολωνία!

Πολύ καλή βαθμολογική συγκομιδή για την Ελλάδα στην βραδιά, αλλά ακόμα καλύτερη για την Πολωνία που συνεχίζει να… πιέζει!

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πανηγύρισαν σημαντικές νίκες επί των Στουρμ Γκρατς και Φιορεντίνα αντίστοιχα, ενώ και ο ΠΑΟΚ έδωσε βαθμούς με την ισοπαλία του κόντρα στην Μπραν. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνονται σε 1000 επιπλέον βαθμούς που διατηρούν την Ελλάδα στη 10η θέση με 41.113 βαθμούς.

Οι Πολωνοί που ακολουθούν στην 12η θέση, πανηγύρισαν τρεις νίκες στην βραδιά, ενώ μία εκπρόσωπός τους ηττήθηκε. Γιαγκελόνια, Λεχ Πόζναν και Ράκοφ επικράτησαν των Κουόπιο, Λωζάνης και Ραπίντ Βιέννης, ενώ η Λέγκια Βαρσοβίας ηττήθηκε στην έδρα της από την Σπάρτα Πράγας.

Σε ό,τι αφορά στους Τσέχους, που βρίσκονται στην 10η θέση, ακριβώς πάνω από την Ελλάδα, πέραν της σημαντικής νίκης της Σπάρτα, είδαν ακόμα την Σίγκμα Όλομουτς να επικρατεί της Τσέλιε. Τέλος, η Βικτόρια Πλζεν αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα της με την Φράιμπουργκ.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 44.300 ( 4/5)

11. Ελλάδα 41.113 (4/5)

12. Πολωνία 40.375 (4/5)

13. Νορβηγία 38.388 (2/4)

14. Δανία 37.981 (2/4)

15. Ελβετία 33.100 (3/5)