Ποιοι θα ήταν οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, εάν η League Phase ολοκληρωνόταν τώρα.

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ βρίσκονται στο κόλπο της πρόκρισης έστω στα playoffs του Europa League οι δύο πρώτοι και του Conference League η Ένωση.

Ας δούμε ποιες ομάδες θα έβρισκαν οι τρεις εκπρόσωποι της χώρας στα playoffs, τα οποία θα διεξαχθούν στις 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026. Η κλήρωση για τα playoffs θα γίνει στις 30/1/26, μία μέρα μετά την όγδοη και τελευταία αγωνιστική.

Ο 14ος στην παρούσα φάση Παναθηναϊκός στα νοκ άουτ θα αντιμετώπιζε μία εκ των Μπραν ή Φενέρμπαχτσε. Φυσικά η νορβηγική ομάδα θα ήταν λουκούμι, πρώτον γιατί δεν είναι τεράστιας δυναμικής, αλλά κυρίως γιατί τον Φλεβάρη δεν θα έχει πρωτάθλημα και θα είναι σε περίοδο προετοιμασίας για τη νέα περίοδο. Η ρεβάνς θα ήταν στην Αθήνα και το πρώτο ματς στη Νορβηγία ή στην Κωνσταντινούπολη.

Εφόσον προκρινόταν ο Παναθηναϊκός στους «16», θα έβρισκε μπροστά του μία εκ των Άστον Βίλα ή Φράιμπουργκ, με το πρώτο ματς εντός και το δεύτερο εκτός.

Ο ΠΑΟΚ είναι 17ος και θα έπεφτε πάνω σε μία από τις Ρόμα ή Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, με το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και το δεύτερο εκτός έδρας! Αν προκρινόταν στη φάση των «16», τότε εκεί θα τον περίμενε μία από τις Λιόν ή Μίντιλαντ, με τους Δανούς να είναι υπολογίσιμη δύναμη, αλλά επίσης θα έχει διακοπή στη χώρα της τον Φλεβάρη. Τη Λιόν να θυμίσουμε ότι θα την αντιμετωπίσει στη Γαλλία την τελευταία αγωνιστική της League Phase στις 29 Ιανουαρίου.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στη 10η θέση του Conference League και θα διασταυρωνόταν στα playoffs με μία από τις Νόα, μία ομάδα που έκανε τρομερή ζημιά πέρσι στην Ένωση ή Ριέκα (23η και 24η θέση). Το πρώτο παιχνίδι θα γινόταν εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν κατάφερνε να προχωρήσει, στους «16» η ΑΕΚ θα συναντούσε μία από τις ΑΕΚ Λάρνακας ή Γιαγκελόνια (7η και 8η θέση).

Η βαθμολογία στο Europa League

1. Λιόν (11-2) 12

2. Μίντιλαντ (12-5) 12

3. Άστον Βίλα (8-3) 12

4. Φράιμπουργκ (8-3) 11

5. Μπέτις (8-3) 11

6. Φερεντσβάρος (9-5) 11

7. Μπράγκα (9-5) 10

8. Πόρτο (7-4) 10

----------------------------

9. Γκενκ (7-5) 10

10. Θέλτα (11-7) 9

11. Λιλ (10-6) 9

12. Στουτγκάρδη (8-4) 9

13. Πλζεν (6-2) 9

14. Παναθηναϊκός (9-7) 9

15. Ρόμα (7-5) 9

16. Νότιγχαμ Φόρεστ (9-5) 8

---------------------------- (ισχυροί playoffs)

17. ΠΑΟΚ (10-7) 8

18. Μπολόνια (7-4) 8

19. Μπραν (6-3) 8

20. Φενέρμπαχτσε (5-5) 8

21. Σέλτικ (7-8) 7

22. Ερυθρός Αστέρας (4-5) 7

23. Ντιναμό Ζαγκ. (7-10) 7

24. Βασιλεία (7-7) 6

-----------------------------(ανίσχυροι playoffs)

25. Λουντογκόρετς (8-11) 6

26. Γιουνγκ Μπόις (7-12) 6

27. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-9) 6

28. Στουρμ Γκρατς (4-7) 4

29. Ζάλτσμπουργκ (5-10) 3

30. Φέγενορντ (4-9) 3

31. FCSB (3-8) 3

32. Ουτρέχτη (2-7) 1

33. Ρέιντζερς (2-9) 1

34. Μάλμε (2-10) 1

35. Μακάμπι Τ.Α. (1-14) 1

36. Νις (4-12) 0

H βαθμολογία του Conference League