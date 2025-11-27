ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρος»... πανικός στη Φλωρεντία (vid)
Εδώ και ώρες η Φλωρεντία κινείται σε... Orgininal ρυθμούς! Xιλιάδες Ενωσίτες ταξίδεψαν στην Ιταλία για το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα, με τους περισσότερους να μην έχουν καν εισιτήριο για το γήπεδο, όμως έκαναν το ταξίδι από τη στιγμή που έκλεισαν από νωρίς τα εισιτήρια.
Οι φίλοι του Δικεφάλου έστησαν το δικό τους «πάρτι» στο σημείο συνάντησης για την αναχώρηση προς το «Αρτέμιο Φράνκι» και δημιούργησαν κλίμα... Nέας Φιλαδέλφειας!
🟡🦅 Πανικός για την ΑΕΚ στη Φλωρεντία!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 27, 2025
🙌 Οι οπαδοί της ΑΕΚ συγκεντρωνονται στο σημείο συνάντησης για να φύγουν με τα πούλμαν για το γήπεδο.
📍 Αποστολή στη Φλωρεντία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/vtFkDOi8rp
Τα λεωφορεία άρχισαν να αναχωρούν προς το γήπεδο λίγο μετά τις 18:15, ώρα Ελλάδας.
🟡🦅 Ξεκίνησαν τα πούλμαν με τους πρώτους οπαδούς της ΑΕΚ για το Αρτέμιο Φράνκι.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 27, 2025
📍 Αποστολή στη Φλωρεντία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/Yyhl1SI7Ql
