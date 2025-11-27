ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρος»... πανικός στη Φλωρεντία (vid)

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ

Το «πάρτι» των φίλων της ΑΕΚ στο σημείο συνάντησης για την αναχώρηση προς το «Αρτέμιο Φράνκι». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Εδώ και ώρες η Φλωρεντία κινείται σε... Orgininal ρυθμούς! Xιλιάδες Ενωσίτες ταξίδεψαν στην Ιταλία για το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα, με τους περισσότερους να μην έχουν καν εισιτήριο για το γήπεδο, όμως έκαναν το ταξίδι από τη στιγμή που έκλεισαν από νωρίς τα εισιτήρια.

Οι φίλοι του Δικεφάλου έστησαν το δικό τους «πάρτι» στο σημείο συνάντησης για την αναχώρηση προς το «Αρτέμιο Φράνκι» και δημιούργησαν κλίμα... Nέας Φιλαδέλφειας!

Τα λεωφορεία άρχισαν να αναχωρούν προς το γήπεδο λίγο μετά τις 18:15, ώρα Ελλάδας.

 
     

