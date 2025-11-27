Το «πάρτι» των φίλων της ΑΕΚ στο σημείο συνάντησης για την αναχώρηση προς το «Αρτέμιο Φράνκι». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Εδώ και ώρες η Φλωρεντία κινείται σε... Orgininal ρυθμούς! Xιλιάδες Ενωσίτες ταξίδεψαν στην Ιταλία για το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα, με τους περισσότερους να μην έχουν καν εισιτήριο για το γήπεδο, όμως έκαναν το ταξίδι από τη στιγμή που έκλεισαν από νωρίς τα εισιτήρια.

Οι φίλοι του Δικεφάλου έστησαν το δικό τους «πάρτι» στο σημείο συνάντησης για την αναχώρηση προς το «Αρτέμιο Φράνκι» και δημιούργησαν κλίμα... Nέας Φιλαδέλφειας!

🟡🦅 Πανικός για την ΑΕΚ στη Φλωρεντία!



🙌 Οι οπαδοί της ΑΕΚ συγκεντρωνονται στο σημείο συνάντησης για να φύγουν με τα πούλμαν για το γήπεδο.



📍 Αποστολή στη Φλωρεντία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/vtFkDOi8rp — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 27, 2025

Τα λεωφορεία άρχισαν να αναχωρούν προς το γήπεδο λίγο μετά τις 18:15, ώρα Ελλάδας.