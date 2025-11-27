Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει μόνο του τον Γιόβιτς στην κορυφή για το ματς με την Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποφασίζει να ξεκινήσει τον Γιόβιτς ως μοναδικό προωθημένο, με τους Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς στα άκρα, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της UEFA.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας και Ρότα ξεκινάνε τετράδα στην άμυνα και από εκεί και πέρα φαίνεται πως ο Μαρίν θα κινείται μπροστά από τους Πινέδα και Περέιρα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Βέβαια ο συγκεκριμένος σχηματισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει και σε ρόμβο με τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς, τον Μαρίν στο έξι και μπροστά του τους Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Πινέδα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Αρτέμιο Φράνκι: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.