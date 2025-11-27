Έπειτα από προσωπικές ενέργειες του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα θα προβληθεί στη Fan Zone κοντά στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Μετά την εξασφάλιση επιπλέον εισιτηρίων για το «Αρτέμιο Φράνκι» o διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, βρήκε λύση και για τους υπόλοιπους φίλους του Δικεφάλου, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να δουν το ματς με τη Φιορεντίνα από το γήπεδο.

Όπως ενημέρωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ οι Ενωσίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε Fan Zone, δίπλα στο γήπεδο των Βιόλα.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας που βρίσκονται στην Φλωρεντία και δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για το αποψινό παιχνίδι, ότι μετά απο προσωπικές ενέργειες και επαφές του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου με τους διοργανωτες του αγώνα και τις τοπικές αρχες της πόλης της Φλωρεντίας, εξασφαλίστηκε ότι θα λειτουργήσει FAN ZONE στην οποία, όσοι το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την αναμέτρηση.

Στο σημείο θα λειτουργήσουν καντίνες και θα υπάρχουν τουαλέτες και βρίσκεται πλησίον του σταδίου «Αρτέμιο Φράνκι», στην Piazza Enrico Berlinguer. Πατήστε εδώ για να δείτε τον χάρτη.



Η μετάβαση στη FAN ZONE θα πρέπει να γίνει μέσω των οδών Viale Lingo Affrico και Viale Cialdini».

